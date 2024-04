Abschieds-Video und Spendenaufruf für Troy Beinlich

Vor wenigen Tagen verunglückte der IDM Supersport-Pilot aus Thüringen beim Deutschen Langstrecken Cup in Hockenheim tödlich. Jetzt wird seine Beisetzung geplant.

Am Karsamstag wollte sich das Beinlich Racing Team mit seinen beiden Piloten Chris und Troy Beinlich bei den 1000 Kilometern von Hockenheim auf die IDM Saison vorbereiten, die Anfang Mai auf dem Sachsenring losgeht. Nach über 200 Runden im Rahmen des DLC-Rennens am 30.03.2024 kam es im Anschluss an eine Safety-Car-Phase zu dem tragischen Unfall, bei dem der 21-jährige Troy Beinlich sein noch junges Leben verlor. Die Veranstaltung wurde nicht fortgesetzt.

Für die Eltern Knut und Mandy Beinlich, sowie für Bruder Chris bleibt nun die Aufgabe, ihren Sohn und Bruder zu Grabe zu tragen. Laut der Familie ist die Urnen-Beisetzung für Samstag, den 27. April 2024 um 11 Uhr geplant. Ort der Bestattung ist der «Oberer Friedhof» in Pössneck. Im Sinne von Troy soll auf Trauerkleidung verzichtet werden. «Danach sind alle herzlich eingeladen», schreibt die Familie Beinlich, «zu uns nach Hause in den Orlaweg 8. Wir wollen gemeinsam Geschichten erzählen und Erinnerungen teilen.»

Freunde der Familie und des Teams haben in einem bewegenden Video von Troy Beinlich Abschied genommen. «Wenn wir an dich denken», heißt es am Ende, «wollen wird nicht traurig sein, sondern dankbar, dass wir dich hatten. Wir wollen von dir erzählen und lachen. Wir lassen dir einen Platz zwischen uns, so wie du ihn im Leben hattest.»

«Die Familie benötigt jetzt Zeit», heißt es weiter, «um zu trauern und dieses furchtbare Ereignis verarbeiten zu können.» Auch die Freunde von Troy und des Teams können das entstandene Leid nicht lindern. Doch mit ihrer Unterstützung wollen die Freunde der Familie, bei denen sämtliche Energie und finanziellen Mittel neben dem eigenen Betrieb in die Laufbahn der Söhne gesteckt wurden, zumindest den finanziellen Druck nehmen.

«Wir möchten Sie bitten, unserem Spendenaufruf zu folgen», lautete das Anliegen am Ende des Videos.

Bankverbindung: Sparkasse Saale-Orla

IBAN: DE11 8305 0505 0002 2015 85

BIC: HELADEF1SOK

Empfänger: Beinlich Racing Team

Oder über Paypal an: troy.beinlich11@gmail.com