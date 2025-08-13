Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Dall’Igna erklärt Ducati-Lage

Legendäres «Rosa Sau»-Design bei den Suzuka 1000km

Von Jonas Plümer
Der Phantom Global Racing Porsche 911 GT3 R
© Porsche Motorsport Asia Pacific

Der Phantom Global Racing Porsche 911 GT3 R

Das legendäre «Rosa Sau»-Design wird bei den Suzuka 1000km zum Einsatz kommen. Phantom Global Racing setzt einen Porsche in dem Retrodesign ein. Dorian Boccolacci, Klaus Bachler und Patric Niederhauser am Steuer.
Fans von historischen Porsche-Designs aufgepasst! Phantom Global Racing wird mit dem legendären «Rosa Sau»-Design bei den Suzuka 1000km der Intercontinental GT Challenge antreten.

Der Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 23 wird mit einem Design zu Ehren des Porsche 917/20 an den Start gehen, der 1971 bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start ging und zuletzt vor sieben Jahren beim Sieg der Stuttgarter Marke in der GTE-Pro-Klasse in Le Mans zu sehen war.

Porsche Motorsport Asia Pacific deutet zudem an, dass mehrere Fahrzeuge der Marke mit speziellen Designs bei der Rückkehr der Intercontinental GT Challenge in Suzuka antreten werden.

Phantom Global Racing wird dabei mit einem starken Fahrertrio starten und den Gesamtsieg angreifen. Neben Dorian Boccolacci werden die Porsche-Vertragsfahrer Klaus Bachler und Patric Niederhauser an den Start gehen.

