Landshaag: TT-Asse als Anwärter auf Streckenrekord

Mit dem Deutschen David Datzer und dem Italiener Maurizio Bottalico kommen gleich zwei schnelle Straßenrennfahrer nach Landshaag, die auch bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man zu überzeugen wussten.

Als sich Andreas Gangl 2016 vom Himmelreich – so heißt der Ortsteil von Landshaag, wo der Start zum Bergrennen erfolgt – Richtung St. Martin auf den Weg machte, hatte der Streckenrekord von seinem Freund Wolfgang Gammer gerade einmal ein Jahr Bestand. Mit einer beherzten Fahrt setzte er im ersten Lauf neue Maßstäbe. Mit 1:09,940 (Schnitt 186,3 km/h!) hatte er eine Zeit in den Asphalt gebrannt, die kaum für möglich gehalten wurde.

Seither blieb die vom Veranstalter MSC Rottenegg für die Verbesserung des Streckenrekords ausgelobte Prämie von immerhin 1.000 Euro im Koffer von Rennleiter Markus Altenstrasser. Sollte sich der Wettergott am Palmsonntag allerdings von seiner besten Seite zeigen, könnte die Bestmarke dieses Jahr durchaus in Gefahr kommen.

Das Vorjahr wird David Datzer lange in Erinnerung bleiben. In der Superbike-Klasse der International Road Racing Championship führte am Bayer, der bei der Tourist Trophy den Sachsen Rico Penzkofer als schnellsten Deutschen abgelöst hat, kein Weg vorbei. Dazu kamen Rundenrekorde in Horice, Stare Mesto, Trencin und Dymokury. Mit ihm kommt somit ein ernstzunehmender Anwärter auf den Gesamtsieg und den Streckenrekord ins oberösterreichische Mühlviertel.

Nicht nur bei den Rennen zur Tourist Trophy ist der in San Marino lebende Italiener Maurizio Bottalico ein gern gesehener Gast, auch in Österreich hat er zahlreiche Fans. In Landshaag holte er sich 2023 den Sieg in der Klasse Superstock-Klasse. Letztes Jahr landete der mehrfache Berg-Europameister aber statt auf dem Podest mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, nachdem er im verregneten Training zu Sturz gekommen war.

Training: Samstag, 12. April 2025 von 12.00 bis 17.00 Uhr

Training: Sonntag, 13. April 2025 von 08.30 bis 11.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 13. April 2025 - 12.00 Uhr Start