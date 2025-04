Datzer mit Bestzeit vor Bonetti und Mitterbauer

Schon am Samstag ließen zahlreiche Fans die Vorstellung von David Datzer nicht entgehen

Das Training für den Berg-Europameisterschaftslauf stand ganz im Zeichen von David Datzer (BMW). Hinter Stefano Bonetti (Honda) folgen mit Markus Mitterbauer (Yamaha) und Thomas Altenhuber (Suzuki) zwei Lokalmatadore.

Im Training für den Berg-Europameisterschaftslauf in Landshaag bewies David Datzer, dass er unter den Zusehern nicht ohne Grund zum Favoriten auf den Gesamtsieg erklärt wurde. Der BMW-Pilot eröffnete auf seinem Suprstock-1000-Gerät die Jagd auf den Streckenrekord von Andreas Gangl mit einer Zeit von 1:13,866 Minuten. Auf der von Tommy Weber aufgebauten Superbike-BMW konnte sich der Bayer danach auf eine 1:11,585 steigern.

Ihm am nächsten kam der Österreicher Markus Mitterbauer auf einer Yamaha, die er sich extra für das Rennen ausgeliehen hatte. An der dritten Stelle folgte der italienische Yamaha-Pilot Maurizio Bottalico, der den Vorjahressieger Thomas Altenhuber (Suzuki) und seinen Landsmann Stefano Bonetti knapp hinter sich lassen konnte.

Bei prächtigem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ließ sich Datzer im zweiten Training nicht zweimal bitten. Nach einer 1:12,223 auf seiner Stock-BMW ließ er eine 2:10,842 (Schnitt 183,95 km/h) folgen. An dieser Zeit bissen sich seine Konkurrenten die Zähne aus. Während Bonetti mit 1:11,728 die drittschnellste Zeit markierte und Bottalico wegen Problemen nicht antrat, konnten Mitterbauer und Altenhuber ihre Anwartschaft auf eine Podiumsplatzierung bestätigen.

Mit einer starken Vorstellung sorgte Alexander Kastenhuber in der Supersport-Kategorie für eine Überraschung. Der Yamaha-Fahrer distanzierte den Vorjahressieger Mario Gastinger (Yamaha) um über neun Zehntelsekunden. In der Klasse Superstock 600 führt der vierfache Landshaag-Klassensieger Emanuel Reisinger (Yamaha) vor Gastinger (Honda) die Zeitentabelle an.

Training: Sonntag, 13. April 2025 von 08.30 bis 11.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 13. April 2025 - 12.00 Uhr Start