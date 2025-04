23 Nennungen für Seitenwagen-WM-Auftakt in Le Mans 09.04.2025 - 16:11 Von Helmut Ohner

© Ohner Die Seitenwagen-WM steht für spannende Rad-an-Rad-Duelle

Wenn am Karfreitag und Karsamstag auf dem Circuit Bugatti in Le Mans die Seitenwagen-WM im Rahmen des Langstreckenklassikers in die neue Saison startet, werden 23 Paarungen an der Startlinie stehen.