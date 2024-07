Didier Grams (BMW): «Langsam geht es wieder aufwärts»

Noch kommt der fünffach IRRC-Superbike-Champion Didier Grams nach seinem Beinbruch nicht an seine Leistung aus der Vergangenheit heran, dennoch ist der BMW-Fahrer in der Meisterschaft auf dem Vormarsch.

Das Wochenende der International Road Racing Championship (IRRC) in Chimay begann für Didier Grams mit einer Überschwemmung. «Es hat so stark geregnet, dass das Wasser in unser Zelt gelaufen ist. Didier mussten sogar auf das erste Training zur BeNeLux-Trophy verzichten, an dem er gerne teilgenommen hätte, um sich an die Strecke zu gewöhnen», berichtete Vater Jens Grams im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Obwohl er sich nach seinem Beinbruch, den er sich Ende April bei einem Trainingssturz in Most (Tschechien) zugezogen hatte, immer noch nicht hundertprozentig fit fühlt, konnte sich der fünffache IRRC-Superbike-Champion und Vize-Meister des Vorjahres unter 35 Fahrern immerhin den achten Startplatz sichern. Sein Rückstand zum Polesetter David Datzer war jedoch mit beinahe dreieinhalb Sekunden beträchtlich.

«Seine BMW läuft perfekt, aber Didier hat noch seine liebe Not. Die Platte in seinem Bein verursacht nach wie vor starke Schmerzen, die sich negativ auf seine Konzentration auswirken. Ein, zwei schnelle Runden sind kein Problem, aber über die Distanz geht es noch nicht wie es sollte, aber im Duell mit Jorn Hamberg konnte er sich wenigstens durchsetzen», freute sich Grams Senior über Rang 7 im ersten Rennen.

Vor dem zweiten Lauf gab es eine Telefonkonferenz mit seinem schwedischen Fahrwerksspezialisten, der dieses Mal nicht vor Ort sein konnte. «In Linkskurven konnte die Rennlinie nicht gehalten werden. Wir haben auf sein Anraten in der Gabel die Feder getauscht, Didier war danach eine Sekunde schneller. Mit dem sechsten Platz dürfen wir zufrieden sein. In der Meisterschaft fehlen jetzt nur zwei Zähler auf Platz 5.»

Ergebnis, IRRC Superbike, Rennen 1

1. Come Geenen (B), BMW, 9 Runden in 14:40,229 min. 2. David Datzer (D), BMW, 4,140 sec zur. 3. Thijs Peeters (NL)*, BMW, +6,396 sec. 4. Gabriel Pons (F)*, Kawasaki. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Markus Karlsson (S), BMW. 7. Didier Grams (D), BMW. 8. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 9. Luca Gottardi (I), BMW. 10. Jonathan Goetschy (F)*, BMW. Ferner: 13. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 16. Erwan Bannwart (CH)*, BMW. 23. Rene Grundei (D), Kawasaki. *Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis, IRRC Superbike, Rennen 2

1. Geenen, 9 Runden in 14:30,986 min. 2. Datzer, 6,508 sec zur. 3. Maurer, +12,835 sec. 4. Pons. 5. Karlsson. 6. Grams. 7. Hamberg. 8. Schwimmbeck. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Goetschy. Ferner: 13. Bannwart. 21. Grundei. 22. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. Schnellste Runde: Geenen in 1:35,366 min. (neuer Rundenrekord).

Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

1. Geenen, 172 Punkte. 2. Maurer, 154. 3. Datzer, 149. 4. Karlsson, 97. 5. Wally Jacobs (NL), Suzuki,67. 6. Grams, 65. 7. Hamberg, 62. 8. Gottardi, 49. 9. Tiziano Rosati (I), Yamaha, und Rhys Hardisty (GB), Yamaha, beide 46. Ferner: 12. Schwimmbeck, 32. 14. Andreas Jochum (D), Yamaha, 21. 16. Grundei, 17. 17. Christoph Kreller (D), BMW, 13. 19. Lupberger, 11.