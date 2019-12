Produkte

Ducati kündigt Streetfighter mit V2-Motor an

Ducati-CEO Claudio Domenicali kündigt ein weiteres unverkleidetes Motorrad an. Die extreme Streetfighter V4 soll durch ein Streetfighter-Modell it V2-Motor ergänzt werden.

In Interview mit der englischen Motorradzeitung Motorcycle News kündigte Domenicali praktisch unverblümt ein unverkleidetes Motorrad mit dem V2-Motor der neuen Panigale V2 an. Eine naheliegende Idee, ist doch das derzeitige Spitzenmodell in diesem Segment, die Streetfighter V4, mit 208 PS Motorleistung und einem Preis ab 19.990 Euro zwar ein prestigeträchtiges Motorrad, aber kein Massenprodukt.

Die Streetfighter V4 ist praktisch eine Panigale V4 ohne Verkleidung. Geht Ducati bei der Wandlung der Panigale V2 zur Streetfighter V2 gleichermassen vor, ergäbe sich eine unverkleidete Maschine mit einem V2-Motor mit 955 ccm, der 155 PS abdrückt, dazu einstellbare Federelemente von Showa/Sachs, Brembo-Bremsen und Kurven-ABS, das Ganze bei einem Gewicht von 200 kg.

Damit wäre man von den technischen Daten her gegen japanische Vierzylinder dieser Kategorie hochgradig konkurrenzfähig. Wäre die Streetfighter V2 analog zur Streetgighter V4 20 Prozent preisgünstiger als das Supersport-Pendant, kommt man auf ein Preissschild, auf dem etwa 14.500 Euro geschrieben steht. Das wären 1000 bis 1500 Euro mehr als Kawasaki Z 1000 oder Yamaha MT-01 für ein leistungsmässig ebenbürtiges, leichteres Motorrad. «So ein Motorrad kommt eher früher als später», sagte Domenicali.