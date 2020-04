Aktion von KTM: Drei Monate rückzahlungsfrei

Ein neues KTM-Angebot zum Start in die Motorradsaison 2020

Interessierte KTM-Käufer können in der neuen Motorradsaison dank einer neuen Aktion drei Monate lang Gas geben, ohne an die monatliche Rate denken zu müssen.

Das Frühlingswetter gibt traditionell den Startschuss in die neue Motorradsaison, aber auch der Zweirad-Markt leidet unter der weltweiten Coronakrise.



Wer nicht länger auf Motorengeräusche, Benzingeruch und endlose Ausfahrten verzichten will, dem bietet KTM Finance in Österreich ein neues Finanzierungsangebot: Für die Käufer startet die Ratenzahlung erst drei Monate nach Vertragsbeginn.

Die Aktion gilt vom 15. April bis einschließlich 30. Juni 2020 für KTM Finance Kreditfinanzierungen mit monatlicher Zahlungsweise. Weitere Informationen auf www.ktm.com/at/powerdeals