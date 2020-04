Farbenfrohe Gummibänder für Abreiss-Schalter

Die Corona-Krise ist eine gute Gelegenheit, zu erledigen, was man schon immer erledigen wollte: Endlich das schlabbrige Gummiband am Abreiss-Schalter ersetzen.

An Trial-Wettbewerben sind Abreiss-Schalter obligatorisch, doch auch an Geländegespannen oder Quads werden sie verwendet: Abreiss-Schalter, welche die Zündung unterbrechen, wenn sich der Fahrer unfreiwillig vom Fahrzeug trennt.

Das originale Gummiband, mit dem der Magnetschalter am Handgelenk des Fahrers befestigt wird, verliert mit der Zeit seine Elastizität und wird schlabbrig-unansehnlich. Abhilfe schafft Lucy Arnold aus Hammelbach in Heimarbeit.

Selbst genähte, hochwertige Gummibänder für den weit verbreiteten Abreiss-Schalter von Leonelli fertigt sie in den Farben rot, orange, gelb, dunkelgrün und schwarz für 4 Euro pro Stück zuzüglich 1.75 Euro Versandkosten. Ab 10 Stück gibt’s Mengenrabatt. Bestellung per Mail an micha.timo@gmx.de.