Schweizer Autojournalist Stefan Lüscher verstorben

Mit Stefan Lüscher hat die Schweizer Motorsportszene eine ihrer bekanntesten Persönlichkeiten verloren. Der Basler Autojournalist und Buchautor verstarb in seinem Zuhause in Uetliburg (Kanton St. Gallen). Der gelernte Maschinenzeichner und Automechaniker, der früher selbst an Autorennen teilnahm, wurde 70 Jahre alt.

Nachdem Stefan Lüscher 1981 den Schweizer Renault-5-Pokalsieg erobert hatte, nahm er nur noch gelegentlich an einzelnen Rennen teil, so war er etwa bei der Ferrari Challenge am Start und absolvierte auch mehrere Teilnahmen am 24-Stunden-Rennen in Spa. Auch als Rallye-Beifahrer von Marc Hopf war er in der Schweizer Meisterschaft unterwegs.

Hauptsächlich konzentrierte er sich aber au seine Journalistenkarriere, die mit einer soliden Ausbildung in einer Presseagentur begann. Ab 1983 arbeitete Stefan Lüscher für das Magazin «auto illustrierte», bei dem er 1993 als Chefredaktor die Leitung übernahm, die er bis 2010 behielt.

Ab 1984 gab er die erfolgreiche Buchreihe «Rennsport Schweiz» heraus, ein Jahrbuch über den Rennsport in der Schweiz und über die Schweizer im Ausland. Die Gesamtleitung übergab er mit der Ausgabe 2015 an seinen langjährigen Journalistenkollegen Peter Wyss ab, bis zuletzt wirkte er aber hinter den Kulissen weiter mit, etwa bei den Inseraten.

Die Redaktion von SPEEDWEEK.com kondoliert von Herzen.