Deutschland: Kfz-Händler dürfen wieder öffnen

Niemand da: In Deutschland dürfen Motorradgeschäfte wieder öffnen, in Österreich schon ist seit einer Woche wieder Betrieb, in der Schweiz wird abgewartet

Ab kommenden Montag, 20. April, dürfen in Deutschland Autohäuser und Motorradgeschäfte unter Auflagen wieder öffnen. In Österreich sind Kfz-Geschäfte geöffnet, in der Schweiz geschlossen.

Ab dem kommenden Montag, 20. April, können Kfz-Händler unabhängig von der Verkaufsfläche und unter Auflagen wieder ihre Türen für ihre Kunden öffnen. Die Auflagen umfassen die Einhaltung von Hygienevorgaben, wie dem Mindestabstand von 1,5 m und der Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten, die Steuerung des Zutritts zu den Verkaufsräumen durch die Beschränkung der Einlasszahlen sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Warteschlangen vor den Verkaufsräumen.

Die Maßnahmen sollen darüber hinaus den Vorgaben der zuständigen regionalen Behörden entsprechen. Deshalb erfolgt die gleiche Lockerung in Bayern eine Woche später, ab dem 27. April. Zusätzlich empfiehlt die Bundesregierung, Schutzmasken zu tragen.

Bereits seit dem 14. April dürfen in Österreich kleinere Händler und Handwerker ihre Läden öffnen, sofern die Verkaufsfläche nicht grösser als 400 m2 ist. Kunden und Mitarbeiter müssen Masken tragen, pro 20 m2 Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde im Geschäft aufhalten.

Ob und wann in der Schweiz die Motorradgeschäfte und Autogaragen ihre Verkaufsräume wieder öffnen dürfen, ist noch nicht ganz klar. Anhand der offiziellen Mitteilung des Bundesrates könnte diese Wiedereröffnung am 11. Mai erfolgen, wenn auch die Detailhandelsgeschäfte voraussichtlich wieder öffnen dürfen. Voraussichtlich deshalb, weil der Bundesrat sich in diesen Punkt erst am 29. April festlegen will, in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie.