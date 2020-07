WP Suspension: Premium-Fahrwerke für die Strasse

Die KTM-Tochterfirma WP Suspension positioniert sich neu und will sich auf hochwertige Nachrüst-Fahrwerke für den Strasseneinsatz fokussieren, welche in diesem Segment Massstäbe setzen sollen.

Mit der Neufokussierung auf hochwertige Fahrwerkskomponenten für Straßenmotorräder lässt WP die Erfahrungen und Erfolge aus internationalen Motorsport-Kooperationen in die hauseigene Produktentwicklung fließen. Die Baureihe Apex Pro bieten anspruchsvollen Motorradfahrern eine stetig wachsende Auswahl aus Cartridges, Gabeln, Federbeinen und Lenkungsdämpfern.

Durch höchste Ansprüche an Materialqualität, geringste Fertigungstoleranzen und speziell Performance-orientierten Innovationen heben die neuen Apex Pro Components die Messlatte für Premium-Fahrwerke im Straßen-Segment auf ein neues Level. Alle WP Pro Fahrwerkskomponenten können über eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse anspruchsvoller Fahrer und an jede Fahrsituation angepasst werden.

Mit der neuen Apex Pro 7500 Cartridge, dem neuen Apex Pro 7746 Federbein und dem Apex Pro 7117 Lenkungsdämpfer werden die KTM 890 DUKE R und KTM 1290 Superduke zu absoluten Kurvenjägern. Das im Rennsport entwickelte und mit höchster Präzision gefertigte Fahrwerk sorgt dafür, dass die Leistung des Motorrads genau dort landet wo sie hingehört – auf der Straße. Zukünftig plant WP Suspension die stetige Erweiterung des Portfolios mit passenden Produkten für eine Vielzahl weiterer Fabrikate.

Der neue Fokus auf den Straßenmarkt wird von einem Update des Firmenlogos und der Einführung des neuen Claims "Suspension" begleitet. WP Suspension bietet auch Abseits des Motorsports Premium Support und technische Innovationen, um das Erlebnis des Motorradfahrens für alle Perfomance-Fans auf ein neues Niveau zu heben.