Yamaha MT-09 SP: Mit hochwertigen Federelementen

Yamaha MT-09 SP: Gabel und Federbein in Gold, wobei die Gabel von KYB, das Federbein von Ölins kommt

Nach der MT-09 mit zahlreichen Verbesserungen schiebt Yamaha nun eine SP-Variante nach: Mit einstellbaren Federelementen von KYB und Öhlins, Tempomat und sportlicher Farbgebung.

Es ist noch keinen Monat her, da überraschte Yamaha mit einer nicht in solchem Umfang erwarteten Modellpflege für die MT-09: 42 ccm mehr Hubraum, 4 PS mehr Spitzenleistung, 5 Nm mehr Maximaldrehmoment fielen quasi nebenbei an, als praktisch ein neuer Motor gebaut wurde, um die Abgasnorm Euro 5 zu erfüllen.

Ebenfalls neu sind das Chassis und die Assistenzelektronik, letztere steuert nun dank Sechsachsen-Gyrosensor das ABS und die Traktionskontrolle schräglagenabhängig, dazu stehen dem Fahrer mit einer Slidekontrolle und Wheeliekontrolle weitere Helfer zur Seite. Quickshifter Up&Down, TFT-Display in Farbe und LED-Beleuchtung rundum sind ebenfalls schon an der Basis-MT-09 serienmässig.

Da blieb für die MT-09 SP nicht mehr viel Luft nach oben. Wichtigstes Alleinstellungsmerkmal der MT-09 SP sind die einstellbaren Federelemente von KYB und Öhlins. Mit dieser Formulierung ist gesagt, dass es sich dabei nicht um ein elektronisches Fahrwerk handelt.

An der 41er USD-Gabel von KYB kann die Dämpfung für langsame und schnelle Einfederbewegung getrennt eingestellt werden. Auch die Zugstufendämpfung ist einstellbar, und die Standrohre sind DLC-beschichtet. Ebenfalls in allen Parametern ist das Öhlins-Federbein einstellbar, die Federvorspannung bequem per Handrad.

Als Zugabe gibt es einen Tempomat, eine Sitzbank mit doppelten Ziernähten und eine an die R1M angelehnte Fahrgebung. Der Preis steht wie auch jener der MT-09 noch fest.