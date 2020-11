BMW Motorrad Definition CE 04: Kommunikationsmittel

Der BMW Definition CE 04 ist der Prototyp der nächsten Elektroroller-Generation, die 2021 auf den Markt kommt. Der Definition CE 04 soll sowohl Fahrzeug wie auch Kommunikationsmittel sein.

Mit dem BMW Motorrad Definition CE 04 zeigt die BMW Group der seriennahen Prototyp der nächsten Elektroroller-Generation des Hauses. Als Bindeglied zwischen der analogen und digitalen Welt des Nutzers ist das BMW Motorrad Definition CE 04 sowohl Fortbewegungs- als auch Kommunikationsmittel für den Großstadtpendler.

Mit elektrischem Antrieb, zukunftsweisendem Design und innovativen Connectivity-Lösungen soll das Scooter-Segment neu definiert werden. Angaben zu Leistung und Reichweite rückt BMW nicht heraus, erwähnt aber in der gewohnt ausführlichen Pressemitteilung mehrmals, dass es sich um ein Mobilitätskonzept für die Stadt handelt. Nonstop-Langstreckenweltrekorde sollen mit dem CE 04 also nicht gebrochen werden.

Mit dem C Evolution baut BMW seit 2013 einen Elektroroller, dessen verifizierte Reichweite in der Praxis bei etwa 110 km liegt und dessen Fahrleistungen auch für die Stadtautobahn ausreichen. 2017 dann zeigte BMW eine hochgradig futuristische, der aktuellen Realität entrückte Zukunftsstudie eines Elektro-Motorrads namens Concept Link.

«Wir haben es geschafft, viele innovative Elemente und Details dieses Konzepts in die Serie zu übertragen. Denn die technischen Gegebenheiten des E-Antriebs – wie der flache Energiespeicher im Unterboden und der kompakte Antrieb – geben uns die Möglichkeit, ein Design zu gestalten, das sich von der überlieferten Formensprache klar differenziert und auf den ersten Blick eine neue, urbane Ästhetik definiert», erklärt Alexander Buckan, Leiter Fahrzeugdesign BMW Motorrad. «Ein Design, das den Grundbedürfnissen nach sachlicher Funktionalität, klarer Ästhetik und der digitalen Realität der heutigen User folgt. Die neue Architektur hat zu einer optischen Revolution geführt und viele neue Design-Themen hervorgebracht. Vielleicht wird es polarisieren, aber es wird definitiv herausstechen,»

Optisch bricht der BMW Motorrad Definition CE 04 deutlich mit dem Erscheinungsbild von bisher bekannten Scootern. Die großzügige, ruhige Flächengestaltung mit scharf gezeichneten Kanten fügt sich perfekt in modernes, urbanes Umfeld ein. Die flache Batterie im Unterboden eröffnet neue Freiheiten, wie beispielsweise den Stauraum mit seitlich aufklappbarer Klappe. Darüber hinaus sorgt der tief liegende Flachspeicher für einen günstigen Schwerpunkt, mit dem spielerisches Handling und dynamischer Fahrspaß einhergehen.

Den CE 04 soll nicht nur Fahrzeug, sondern auch Kommunikationsmittel sein. So ist der Fahrer durch sein Smartphone über den BMW Motorrad Definition CE 04 mit seiner Umwelt verbunden. Sein 10,25 Zoll großes Display ist das bis dato Größte im Scooter-Segment und fungiert als Schnittstelle zwischen digitaler und analoger Welt des Fahrers.

«Ein Scooter ist kein Fun-Bike, mit dem man bei schönen Wetter in die Berge fährt, sondern ein praktisches Alltagsfahrzeug für die Fahrt von Zuhause ins Büro oder dem Treffen am Abend mit Freunden – einfach ein Fahrzeug für jeden Tag in der Stadt.» so Buckan. «Für die Auslegung von Antrieb und Energiespeicher haben wir uns daher intensiv mit den Nutzungsverhältnissen beschäftigt: Die urbane Zielgruppe fährt vor allem kurze Strecken von ca. 12 km pro Tag. Langstreckenkomfort ist daher weniger wichtig, vielmehr eine variable Ergonomie und eine einfache Zugänglichkeit. So konnten wir eine schwebende Sitzbank realisieren, über die man selbst von hinten bequem auf das Fahrzeug gleiten kann. Zudem bietet sie auch eine verbesserte Ergonomie für Singlefahrer, unabhängig von Beinlänge und Körpergröße.»