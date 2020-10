MV Agusta Freestyle Division: Mr Nogues wird verfolgt

Grundsätzlich am Drehzahlbegrenzer: Mr. Nogues ist spät dran auf dem Weg zum Rendez-vous

Der französische Stuntfahrer Thibaut Nogues ist spät dran auf dem Weg zum Rendez-vous mit einer geheimnisvollen Ferrari-Fahrerin. Immerhin ist er stilvoll gekleidet.

Im eleganten Anzug samt Schlips schwingt sich Mr. Nogues auf seine MV Agusta F3 800, um doch noch rechtzeitig da zu sein zum Treffen mit einer eleganten Dame, die auf dem Parkplatz einer Passstrasse neben ihrem Ferrari wartet.

Der Motor dreht grundsätzlich am Drehzahlbegrenzer, wenn Mr. Nogues durch die Kurven der südfranzöschischen Alpenstrassen driftet. Zwischenzeitlich wird er verfolgt vom Fahrer einer MV Agusta Superveloce, was dem 3-minügen, hochgradig unterhaltsamen Video den Namen gab: «Pursuit of Hapiness – Mr. Nogues II».

Die ironischen Filmchen mit den haarsträubenden Fahrszenen sind Teil von MVs Marketingstrategie. MV-Besitzer Timur Sardow sucht nach neuen Wegen, um seine Marke bekannt zu machen und um ein cool-nobles Image zu kreieren.