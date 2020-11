Highspeed-Trolley: Montblanc x Pirelli

Montblanc x Pirelli stellt eine neue Reisegepäck-Linie in limitierter Auflage vor, ausgestattet mit Pirelli Mini-Reifen mit maßgeschneiderter Gummimischung auf der Basis des P Zero Rennreifens.

Montblanc und Pirelli kehren mit einem neuen Gepäckstück in limitierter Auflage zurück, ausgestattet mit Pirelli Mini-Reifen im Look der P Zero Reifen. Der Trolley wurde für jene kreiert, die Reisegepäck mit Stil suchen und Höchstleistung lieben.

Zum herausragenden Design gehören die schwarze Polykarbonatschale sowie Details aus gummiertem rotem Leder. Das leichte Transportmittel verfügt über rollengelagerte Hochleistungsräder, die speziell mit Ingenieuren von Pirelli entwickelt wurden. In Anlehnung an die Tradition der Mobilität und Geschwindigkeit, die Pirelli seit 1872 pflegt, sorgt die eigens für diese Kooperation entwickelte Gummimischung für Langlebigkeit und leise laufende Räder. Das Profildesign entspricht dem der Hochleistungsreifen Pirelli P Zero, einer Ikone in der Welt der Hochleistung-Sportwagen.

«Der Pirelli P Zero ist der Reifen der Wahl auf vielen der außergewöhnlichsten und leistungsstärksten Sportwagen von heute, weil er mit seinem verbesserten Grip und seiner verbesserten Kontrolle extreme Leistung garantiert. Mit diesen neuen Rädern, einer speziellen Gummimischung sowie dem kultigen Pirelli-Profil bringen wir den gleichen Fokus auf Leistung in unser Reisesortiment», sagt Nicolas Baretzki, CEO von Montblanc.

Die rollengelagerten 360°-Grad-Räder des Trolleys haben das asymmetrische Laufflächenmotiv des Pirelli P Zero. Ein in den Pirelli Laboren durchgeführter Geräuschtest ergab: im Vergleich zu den bereits laufruhigen Montblanc #MY4810 Gepäckrädern bieten die neuen Räder dank der in den Pirelli Forschungs- und Entwicklungsabteilung speziell formulierten Gummimischung eine Geräuschreduzierung von zehn Prozent sowie eine homogenere Geräuschverteilung über das gesamte Klangspektrum. Die Räder sind im sportlichen Design der Aluminiumfelge gestaltet, die das reale Design einer Speichenfelge aufgreifen.

Im Innern des Gepäckstücks in Kabinengröße erleichtert ein geräumiges Fach mit elastischen Bändern auf der einen Seite und einem schwarzen Netz mit Reißverschluss auf der anderen Seite das Unterbringen von Kleidung und Accessoires. Außerdem verfügt es über ein Visitenkartenfach. Die leichte Schale besteht aus schwarzem Polycarbonat mit harten Nylon-Kanten, kratzfest und mit mattem Look. Zwei Griffe erleichtern das geben und Verstauen des Gepäcks.

Montblanc und Pirelli verfügen über ein gemeinsames Erbe in der Mobilität und steigern das Reiseerlebnis durch Innovation, hervorragende Herstellung und kreatives Design.

Das Montblanc x Pirelli Handgepäck der limitierten Auflage #MY4810 ab sofort erhältlich.