Niki Lauda-Biographie: Wegbegleiter erinnern sich

​Der englische GP-Berichterstatter und Buchautor Maurice Hamilton hat eine hervorragende Biographie über Niki Lauda verfasst. Schwerpunkt sind die berührenden Erinnerungen von Wegbegleitern.

Mercedes-Benz hat im Rahmen des Emilia Romagna-GP 2020 den siebten Gewinn des Konstrukteurs-Pokals in Serie sichergestellt. Die Wiener Rennlegende Niki Lauda hätte gewiss respektvoll sein Kapperl gezogen. Jahrelang arbeitete der dreifache Weltmeister als Aufsichtsrats-Vorsitzender des Mercedes-Rennstalls, «als unser Aussenminister», wie das Teamchef Toto Wolff beschrieben hat.

Für Wolff ist es nicht leichter geworden, den Verlust seines Freundes zu verkraften. Am 20. Mai 2019 hat der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda in Zürich seine Augen für immer geschlossen, im Alter von 70 Jahren. Wolff sagte im vergangenen Frühling: «Wir vermissen Niki jeden Tag als Freund und als Partner. Ich habe das Gefühl, dass ich erst gestern mit ihm gesprochen habe. Mir fehlen noch immer die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben, er hat einfach in so vielen Bereichen eine riesige Lücke hinterlassen.»

Der englische Grand-Prix-Berichterstatter Maurice Hamilton hat ein Buch geschrieben über jenen Mann, den er erstmals 1971 bei einem Rennen in Mallory Park traf. Hamilton war vor Ort, als Lauda seinen ersten Grand Prix gewann (1974), seinen ersten WM-Titel holte (1975) und fast sein Leben verloren hätte (1976 auf dem Nürburgring).

Hamilton erzählt uns, wie der charismatische Österreicher seine Epoche prägte, wie er neue Massstäbe setzte in Sachen körperlicher Vorbereitung und methodischer Arbeitsweise. Wie er der Formel 1 Adieu sagte und Flug-Unternehmer wurde, wie er dem Reiz des Rennfahrens erneut erlag und nochmals Weltmeister wurde.



Aber das streift Hamilton lediglich im Vorbeigehen, denn was diese umfassende Biographie von anderen Lauda-Büchern abhebt, das sind die zahlreichen Gespräche mit Familie, Freunden, Wegbegleitern und Mitstreitern. Auf diese Weise ist ein einmaliges, tiefgehendes Porträt entstanden. Dies ist keine dröge Aufzählung mit einem Rennen nach dem anderen und der Wiederholung von Fakten, die uns längst bekannt sind. Dies ist vielmehr ein mitreissendes Buch, in dem jeder Interview-Partner von Hamilton neue Facetten über Lauda zum Vorschein bringt. Hamilton macht deutlich, wieso Niki Lauda die Menschen so fasziniert hat.



Viele Mitglieder des Mercedes-Rennstalls denken noch immer auf eine Art und Weise, wie sie Nico Rosberg im Vorwort beschreibt: «Es gibt wenige Menschen, welche ihren Erfolg auf der Rennpiste in anderen Lebensbereichen wiederholen konnten. Heute bin ich selber Unternehmer und denke deshalb noch intensiver an Niki. Ich könnte oft seinen Rat brauchen. Seine grundehrliche Meinung hat mir in meiner Karriere viel geholfen, bis heute ist sein Leben für mich Inspiration. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, denke ich: ‘Was würde wohl Niki dazu sagen?’ Dann kann ich seine Stimme beinahe hören, laut und deutlich, wie er ohne Umschweife alles auf den Punkt bringt.»





Maurice Hamilton: Niki Lauda – Die Biographie. «Es ist nicht einfach, perfekt zu sein.»

Auf Deutsch herausgegeben von Edel Books

ISBN: 978-3-8419-0725-7

Format 21,8 x 14,9 cm

400 Seiten

320 Abbildungen

Für 24,95 Euro im Fachhandel