Ducati Supersport 950: Facelift mit mehr Elektronik

Ducati stattet auf 2021 die SuperSport 950 mit mehr Elektronik aus und verpasst der V2-Strassensportmaschine ein überarbeitetes Design, das sich an den V4-Modellen orientiert.

Die Ausstattung der Supersport 950 mit einem Sechsachsen-Gyrosensor war die Voraussetzung, dass die elektronischen Fahrhilfen mit zusätzlichen Funktionen erweiteret werden konnten. Der V2-Supersportler, dessen Einsatzschwerpunkt Ducati auf der Landstrasse sieht, ist neu mit einem Kurven-ABS und einer Wheelie-Kontrolle ausgestattet, dazu regelt die Traktionskontrolle nun Schräglagen-anhängig.

Die Verkleidung ist nun kantiger gestaltet, mit kleinen Flügelchen ausgestattet und reicht an der Unterseite des Motorrads weiter nach hinten. Der LED-Frontscheinwerfer erinnert an die Panigale V4. Der Quickshifter zum Hoch- und runterschalten ist Serie.

Durch die Anpassung an Euro5 blieben die Leistungsdaten unverändert bei 110 PS bei 9000/min und und 93 Nm bei 6500/min. Hiess das Modell bislang einfach Supersport, wurde die Modellbezeichnung nun in Supersport 950 erweitert. Die Supersport 950 mit Marzocchi-Gabel und Sachs-Federbein kostet 13.050 Euro, die Supersport 950 S mit Öhlins-Fahrwerk 15.050 Euro. In der Schweiz liegen die Preise für die in Rot oder Weiss erhältlichen Modellversionen bei 14.990 und 17.290 CHF in Österreich bei 16.295 und 18.295 Euro.