KTM sucht weltweit «ultimativen Duke-Fahrer»

Der österreichische Motorrad-Hersteller KTM sucht in einer weltweiten Aktion in den sozialen Medien nach dem «ultimativen Duke-Fahrer». Tolle Preise warten auf die Gewinner.

KTM bietet seinen Duke-Kunden eine besondere vorweihnachtliche Gelegenheit. Die Mattighofener suchen in diesem Jahre den «ultimativen Duke-Fahrer», der sich durch seine Aktivität in den sozialen Medien hervortun soll, um so unter Beweis zu stellen, warum er oder sie diesen Titel verdient.

Was müssen die potenziellen Kandidaten tun, um mitzumachen? Drei Schritte sollten genau beachtet werden: Zunächst sollte auf der Website von KTM.com ein Anmeldeformular ausgefüllt werden. Während der Bewerbungszeit sollen die Duke-Fahrer auf ihren Social-Media-Kanälen Fotos und Videos posten.

Wichtig für die Teilnahme: Unter jedem Post soll sich die Bildunterschrift «I‘m the #UltimativeDukeRider because....» befinden. Jeder Bewerber sollte bei seinen Messages, Fotos und Beiträgen so gut es geht die Hashtags #UltimativeDukeRider und #GetDuked verwenden. Nur so kann die Jury die Beiträge finden und bewerten.

Die Liste der Preise für die Duke-Sieger liest sich wie eine Wunschliste an das Christkind: Zum einen gibt es exklusive und personalisierte KTM-Power-Wear aus der aktuellen Kollektion. Dazu kommt ein Besuch in den heiligen Hallen in der Firmenzentrale in Mattighofen in Oberösterreich.

Weiters gibt es einen spannenden Tag mit KTM-Legenden auf der Rennstrecke zu gewinnen. Die Geschichte der Duke-Wettbewerbs-Sieger wird zudem auf der offiziellen KTM.com-Homepage zu sehen und zu lesen sein.