Kalender 2021: Mit Liqui Moly auf Deutschland-Tour

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, doch die Reiselust wird bereits wieder geweckt: Der neue Liqui Moly Kalender 2021 entführt den Betrachter zu Sehenswürdigkeiten zwischen Nordsee und Schwarzwald.

Schöne Aussichten: Mit dem Liqui Moly Kalender für das Jahr 2021 kann trotz Corona-Pandemie zumindest im Geiste eine Deutschland-Tour unternommen werden, denn als Kulissen wurden Orte gewählt, die dieses Jahr vielleicht häufiger als sonst das Ziel von Reiselustigen waren – deutsche Städte und Landschaften, die von den Liqui Moly Grazien «besucht» wurden.

«Die Fotomodelle entführen den Betrachter zu 13 der bekanntesten Orte in Deutschland. Und weil keiner weiss, wie Reisen 2021 möglich sein wird, holen wir die Urlaubsorte in die Werkstatt beziehungsweise nachhause», sagt Liqui Moly-Geschäftsführer Ernst Prost. Von der Nordsee bis in den Schwarzwald und von der Loreley bis nach Dresden reichen die Motive in alle Himmelsrichtungen.

Fotografiert wurden die freizügigen Schönheiten nicht in freier Natur, sondern in einem Studio in München, was auf den Bildern mehr oder weniger unverhohlen gezeigt wird. Wer genau hinsieht, entdeckt Gegenstände, die nicht recht ins Landschaftsbild passen. Denn diese Utensilien gehören in ein Fotostudio.Die abgebildete Leuchte links im Bild, der noch nicht ganz verlegte Rollrasen im Zentrum oder Klebemarkierungen am Boden sind keine peinlichen Patzer, sondern gewollt.

«Noch immer wirken die Atemmasken im Alltag unwirklich und genauso spielt der Kalender mit dem Surrealen. Models und Requisiten sind echt, die Bildhintergründe nicht, auch wenn sie so wirken. Die Aufnahmen sind eine kleine Flucht aus dem Alltag in charmanter Begleitung», erklärt Prost.

Und wer motorisierte Modelle jenen auf zwei Beinen vorzieht und sich mehr nach den Rennsport-Arenen dieser Welt sehnt als nach der Loreley, kann den Motorsport-Kalender von Liqui Moly aufhängen. Er zeigt einen Ausschnitt aus den umfangreichen Aktivitäten des Ölspezialisten: Rennwagen, Motorrad und Truck, Fahrten auf der Rennstrecke, abseits der Piste und auf dem Wasser.