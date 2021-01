Neue Triumph Speed Triple: Leicht und schnell wie nie

Triumph hat die neue Speed Triple 1200 RS von Grund auf neu konstruiert. Der Motor hat 30 PS mehr und beeindruckt mit 180 PS, und das ganze Motorrad hat um 10 kg abgespeckt auf 198 kg fahrfertig.

Der Hubraumzuwachs des neuen Dreizylindermotors beträgt 110 ccm, von 1050 auf nun 1160 ccm, und das bei kompakteren Aussenabmessungen. Mit dem neuen, 7 kg leichteren Motor katapultiert Triumph die Speed Triple leistungsmässig wieder in die Spitzengruppe der sportlichen Naked Bikes. Mit 180 PS bei 10.750/min ist man wieder auf der Höhe der Zeit, und das Drehmoment von 125 Nm bei 9.000/min erfreut künftige Besitzer wie Reifenhändler gleichermassen.

Das Kürzel RS weist die neue Speed Triple als Spitzenmodell aus. Die RS ist ausgerüstet mit Federelementen von Öhlins und den Stylema-Bremszangen von Brembo.

Das neue Chassis ist ein unten offener Brückenrahmen, wie die Einarmschwinge gefertigt als Druckgussteil aus Aluminium. Verglichen mit dem Vormodell wurden massgebende Daten der Fahrwerksgeometrie wie Lenkkopfwinkel und Nachlauf geändert. Der kompaktere Motor ermöglichte einen tiefer und weiter vorne platzierten Schwerpunkt.

Die Ergonomie wurde ebenfalls nicht unverändert übernommen. Der Lenker ist 13 mm breiter, und die Fussrasten konnten weiter innen platziert werden, was bei gleichem Kniewinkel mehr Schräglagenfreiheit ergibt.

Optimiert wurde auch an der Assistenz-Elektronik. Volle Konnektivität mit dem Smartphone, genannt My Triumph Connectivity System mit Navi, Telefon und Audio ist serienmässig dabei. Das TFT-Instrument in 5,5 Zoll ist neu, der Quickshifter zum rauf- und runterschalten ebenso, Kurven-ABS und Traktionskontrolle sind optimiert. Letztere kann neu während der Fahrt eingestellt werden. Fünf Fahrmodi stehen zur Wahl, darunter einer für die Rennstrecke.

Die gesamte Beleuchtung basiert auf LED-Technik. Einen Schlüssel braucht man dank Keyless-System nicht mehr, auch nicht zum entriegeln des Tankdeckels. Zwei Jahre Garantie und Serviceintervalle von 16.000 km senken die Betriebskosten. In Deutschland kostet die Triumph Speed Triple ab 17.500 Euro, in der Schweiz ab 18.500 Franken.