BMW Motorrad GS Trophy 2022: Willkommen in Albanien!

«Explore the unexpected» lautet das Motto der achten Ausgabe der BMW Motorrad International GS Trophy, die im Spätsommer 2022 in Albanian stattfinden wird. Mit dabei auch ein Team aus Deutschland.

Kürzlich gab BMW Motorrad bekannt, dass die nächste GS Trophy in Albanien stattfinden wird – in einem der letzten noch weitgehend unberührten Off-Road Paradies Europas.

In den teilnehmenden Nationen werden in Qualifikationsveranstaltungen die Teams für diesen einzigartigen Abenteuer-Wettbewerb selektioniert. 22 internationale Teams und davon erstmalig 6 international besetzte Frauenteams werden in den kommenden Monaten ausgewählt.

Derzeit sind folgende Nationenteams gesetzt: Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Japan, Lateinamerika, Mexiko, Niederlande, Russland, Südafrika, Südkorea, Südostasien, England, USA.

Ein Team kann sich bereits heute auf die GS Trophy 2022 freuen. Das chinesische Team 2020 erhielt eine Wildcard, da es aufgrund der damals geltenden COVID-19-Beschränkungen nicht in Neuseeland teilnehmen konnte.

In der faszinierend abwechslungsreichen Landschaft Neuseelands waren bei der Ausgabe Ozeanien 2020 lange Wettbewerbstage an der Tagesordnung. Ganz andere Fahrumgebungen und Fahrerlebnisse wird Albanien den qualifizierten GS-Fahrern und Fahrerinnen bieten, wie Dr. Ralf Rodepeter, Leiter Marke und Produkt BMW Motorrad, erläutert: «Nach Tunesien, Südafrika, Patagonien, Kanada, Thailand, der Mongolei und zuletzt Neuseeland war BMW Motorrad erneut auf der Suche nach einer Location, die perfektes GS-Gelände bietet. Viele legale Offroad-Kilometer sind gefragt, mit anspruchsvollen Streckenprofilen und mit einer großen Portion des Unbekannten. Albanien bietet hierfür perfekte Voraussetzungen.»

Rodepeter führt weiter aus: «Abwechslungsreiche Landschaften mit hohen Bergen, Hochebenen, tiefen Wäldern, Stränden entlang der adriatischen Küste, fantastischen Flussbetten zum Überqueren und tiefen Bergseen liefern die ideale Kulisse für, wie wir meinen, eine der spannendsten GS Trophies, die jemals ausgerichtet wurden.»

Das kleine Balkanland Albanien mit seinen sehr gastfreundlichen Menschen ist noch ein echter Geheimtipp und eines der letzten Offroad-Juwele Europas. Bis in die 80er Jahre war Albanien sehr isoliert und erst 1990 durften die Albaner erstmals frei wählen. Seit 2009 ist das Land NATO-Mitglied, seit Juni 2014 EU-Beitrittskandidat.

Langsam öffnet sich Albanien dem Tourismus. Vor allem der schmale Küstenstreifen der Adria zieht im Sommer etliche Besucher an. Zwei Drittel des Landes sind jedoch gebirgig und insbesondere das Hinterland ist nur dünn besiedelt.

Albanien ist ein Land der Gegensätze vom Mittelalter bis in die Moderne. Immer wieder säumen Burgruinen und Festungen den Weg. In den kleinen Städten herrscht eine geheimnisvolle Atmosphäre und oft muss man nicht lange fahren, um weit abseits der modernen Welt zu sein.

Die GS Trophy ist ein Event, welches den Spirit der legendären BMW GS Modelle zelebriert. Sie umfasst alles, wofür ein GS Motorrad steht: Fahrspaß, Abenteuer und Herausforderungen. Das Southeast Europe Event 2022 ist die achte Ausgabe der Internationalen GS Trophy. Die früheren Ausgaben fanden 2020 in Ozeanien (Neuseeland), 2018 in Zentralasien (Mongolei), 2016 in Südostasien (Thailand), 2014 in Nordamerika (Kanada), 2012 in Südamerika (Chile, Argentinien), 2010 in Südafrika (Südafrika, Swasiland, Mosambik) und 2008 in Nordafrika (Tunesien) statt.

Bei der aktuellen Ausgabe treten 22 Teams an mit 60 Fahrerinnen und Fahrern aus aller Welt. Das Fahrerfeld ergänzen u.a. die GS Trophy Marshals, Medienvertreter, Ärzte, Sponsoren sowie eine Foto- und Filmcrew.

Die GS Trophy ist kein Rennen, sondern ein Teamwettbewerb, bei dem ein internationales Aufgebot an Off-road-Enthusiasten in verschiedenen Sonderprüfungen gemeinsam einen Wettkampf bestreitet. Nicht alle dieser Prüfungen sind reine Fahrtests. Es geht auch um Wissen und Teamwork. Da die Wettbewerber viel gemeinsame Zeit erleben und zudem in einem Biwak übernachten, fördert diese Abenteuerveranstaltung zudem das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nicht selten werden hier Freundschaften fürs Leben geschlossen. So verbindet die GS Trophy im gleichen Maß wie die GS Motorräder Menschen, Kulturen und Motorradfahrer aus der ganzen Welt.

Erfolgreich wird aus den Erfahrungen der vergangenen GS Trophy Veranstaltungen das Team sein, welches Dank solider Vorbereitung und ausgezeichneter Teamarbeit fahrerisch die besten Leistungen bringt und dabei mit einem großartigen und länderübergreifenden Kameradschaftsgeist auch noch jede Menge Spaß hat.

Unmittelbar im Anschluss an die GS Trophy 2022 bietet BMW Motorrad auch dieses Mal wieder die „Follow the Trails“ Touren an, bei denen sich Kunden mit den originalen GS Trophy Motorrädern auf die Spuren des Wettbewerbs begeben können. Mehr über den Event und die Teams erfährt man auf der eigens eingerichteten Webseite.