Suzuki Hayabusa 2021: Premiere am 5. Februar!

Gerüchte betreffend einer Neuauflage der Suzuki Hayabusa gibt es seit Jahren. Nun hat Suzuki auf dem hauseigenen YouTube-Kanal die Premiere der 2021er Hayabusa angekündigt.

Die Suzuki Hayabusa, Modellbezeichnung GSX 1300 R, wird seit 1999 gebaut, in Europa jedoch seit 2019 nicht mehr vertrieben, als Euro4 in Kraft trat. In Asien, den USA und Australien ist das Speedbike bis heute neu zu kaufen.

Hayabusa ist die japanische Bezeichnung für einen Falken, der im Sturzflug 300 km/h erreichen kann. Die Hayabusa konnte als erstes Serienmotorrad eine gemessene Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 km/h erreichen, was Biedermeier und Bedenkenträger bis heute zutiefst verstört.

Die Suzuki Hayabusa ist aber nicht nur ein sehr schnelles Reisemotorrad, sondern auch eine komfortable und trotzdem Tourenmaschine mit massig Leistungsreserven für souveränes Schnellgleiten. Darüber hinaus erwies sich der Motor als unglaublich robust. Der Reihenvierzylinder eignet sich gut für konventionelles Tuning und verkraftet selbst drastische Leistungssteigerungen mit Lachgas oder Turbolader.

Nun lockt uns Suzuki mit der Ankündigung einer Premiere am 5. Februar an die Computer. Auf den Bilderschnippseln des Teaser-Videos ist so gut wie nichts zu erkennen, und trotzdem ist zweifelsfrei klar, was gemeint ist: Die neue Suzuki Hayabusa!