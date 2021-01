Mit Anhänger in der Schweiz: Endlich 100 km/h

Endlich: jetzt darf man auch in der Schweiz mit Anhänger auf der Autobahn mit 100 km/h unterwegs sein

Auf den Jahreswechsel traten in der Schweiz mehrere Gesetzesänderungen in Kraft. Unter anderem darf mit zugelassenen Anhängern auf Autobahnen mit 100 km/h gefahren werden.

In anderen Jahren wäre es eine gute Nachricht für viele Hobby-Rennfahrer gewesen: auf dem Weg durch die Schweiz nach Italien muss seit dem 1. 1. 2021 mit dem Anhänger nicht mehr mit 80 km/h dahingezuckelt werden. In anderen Jahren wären um diese Zeit vor allem Motocross-Piloten unterwegs gewesen zu den Pisten in Norditalien.

Dieses Jahr ist ja alles anders, in Italien gelten massive Reisebeschränkungen. So bleibt nur, sich auf Vorrat zu freuen: Wenn man wieder unterwegs sein wird mit Anhänger oder Wohnwagen in der Schweiz, sind auf Autobahnen und Autostrassen mit Anhänger 100 km/h erlaubt.

Voraussetzung ist, dass der Anhänger für 100 km/h zugelassen ist. Wer unsicher ist, ob sein Anhänger für 100 km/h zugelassen ist, muss sich selbst um Abklärung bemühen, zum Beispiel beim Hersteller und beim Händler. In der Schweiz kann diese Frage anhand der Typengenehmigung (Ziffernfolge in Feld 24 des Fahrzeugausweises) beim Strassenverkehrsamt abgeklärt werden. Ein Schild am Anhänger mit der Aufschrift «100 km/h» ist in der Schweiz nicht erforderlich.

Zu beachten ist weiter, dass am Anhänger Reifen montiert sein müssen, die für 100 km/h zugelassen sind; erkennbar am so genannten Geschwindigkeitsindex. Meisterns ist das der Fall, Reifen mit Geschwindigkeitsindex F oder G reichen jedoch nicht.

Zu verdanken haben wir diese längst überfällige Gesetzesänderung einer Motion, die 2017 der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart einreichte.