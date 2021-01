Pirelli Diablo Rosso: Die vierte Generation

Pirelli Diablo Rosso IV: In der vierten Generation stecken die Erfahrungen aus der Superbike-WM

Seit 2008 werden in den Diablo Rosso-Motorradreifen die Technologien, die von Pirelli für die Superbike-Weltmeisterschaft entwickelt wurden, den Strassenfahrern zugänglich gemacht.

Nach bislang fünf Mio. verkauften Reifen stellt Pirelli nun die vierte Generation des Diablo Rosso vor. Noch viel früher markierte der Diablo Pirellis Eintritt in die Welt der Hochleistungsreifen für Zweiräder. Nach ihrer Markteinführung im Jahr 2002 entwickelte sich die Diablo-Produktfamilie schnell weiter und umfasst nun auch Reifen für andere Marktsegmente, vom professionellen Rennsport bis hin zum Supersportreifen für die Straße.

Innerhalb der Diablo-Reihe sind die Diablo Rosso-Produkte den straßenzugelassenen Motorrädern mit sportlichem Anspruch gewidmet. Der Name Diablo Rosso ist eine Hommage an die seit 1922 unverwechselbare Farbe «Racing red (Pantone 185C) der italienischen Motorsport-Nationalmannschaft.

Die renommiertesten Motorradhersteller der Welt wählen Produkte der Diablo Rosso-Reihe als Erstausrüstung für ihre Spitzenmodelle, während viele internationale wie auch nationale Fachmagazine die Diablo Rosso-Familie als Maßstab für diese Segmente betrachten. Zu den führenden Produkten dieser Familie gehören derzeit Reifen wie der Diablo Rosso Corsa II, Diablo Rosso III und Diablo Sosso Scooter, die in ihren jeweiligen Segmenten als Referenzreifen gelten

Nun stellt Pirelli die vierte Generation dieser Reifenfamilie vor - den neuen Diablo Rosso IV. Das neue Supersportprodukt soll die Geschichte dieser erfolgreichen Produktfamilie fortsetzen. Als direkter Nachfolger des Diablo Rosso III legt der Diablo Rosso IV die Messlatte für diese Produktreihe nochmals höher und setzt sich hierbei besonders in Sachen Handling und Grip sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen ab.

Der Diablo Rosso IV richtet sich an Motorradfahrer, die einen sportlichen Fahrstil pflegen, an Besitzer von Supersport-, Hypernaked- oder Crossover-Motorrädern, die von einem Reifen ein hohes Maß an Grip auf allen Arten von Asphalt und bei allen Wetterbedingungen sowie ein präzises Feedback und ein großartiges Handling verlangen, um das Beste aus ihren Motorrädern herauszuholen.