Langen Zweitakt-Motorrad: 114 kg, 75 PS

Langen 250: So in etwa ein Mofa mit Gitterrohrrahmen und gescheiten Bremsen - und unendlich viel mehr Power

Die englische Firma Langen Motorcycles baut ein Strassenmotorrad mit 250er Zweitaktmotor. 75 PS bei 114 kg sind Eckdaten, die beunruhigen. Mit Strassenzulassung nur in England.

Hinter der Firma Langen Motorcycles steht Chris Ratcliffe, vormals Chefingenieur beim Kleinserienhersteller CCM. Das Chassis aus runden Alurohren erinnert an die Spitfire-Modelle von CCM. Die Vorbereitungen für den Produktionsstart laufen, auf dem Prüfstand und auf der Strasse wird der Motor feingetunt. Der Preis ohne Mehrwertsteuer liegt bei 28.000 £ (ca. 32.400 Euro).

Den Motor liefert die italienische Manufaktur Vins. Kein V2, obwohl die zwei Zylinder im Winkel von 90° zueinander angeordnet sind, sondern zwei Einzylindermotoren im gemeinsamen Gehäuse, aber mit zwei Kurbelwellen, die gegenläufig rotieren. Die Auspuffbirnen führen direkt nach hinten weg, die Membraneinlässe in die Kurbelgehäuse liegen in Fahrrichtung vorne im V der gekoppelten Kurbelwellen. Die Gemischaufbereitung erfolgt mit Benzineinspritzung, die Auslass-Steuerung elektronisch. 75 PS bei 11.700/min und 45 Nm bei 11.700/min sind angegeben.

In England können Motorräder weiterhin per Einzelabnahme zum Strassenverkehr zugelassen werden, die Erfüllung von Euronormen ist dazu nicht erforderlich. Deshalb ist es möglich, in England die Vins Duecinquanta Strada auf der Strasse zu fahren. Auch die Langen 250 soll in England auf die Strasse gebracht werden. Im restlichen Europa können diese Motorräder in den meisten Fällen nur auf der Rennstrecke gefahren werden.