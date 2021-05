KTM Motohall: Ausstellung zur Zukunft der E-Mobility

Gestern fand in Mattighofen die Eröffnung Sonderausstellung «THE FUTURE OF ELECTRIC MOBILITY» in der KTM Motohall statt.

Die PIERER Mobility AG, Europas führender «Powered Two-Wheeler»-Hersteller (PTW), eröffnete gestern in Mattighofen/Oberösterreich die Sonderausstellung «THE FUTURE OF ELECTRIC MOBILITY» am 7. Mai 2021 in der KTM Motohall. Die Ausstellung bietet für die Besucher eine ausführliche und spannende Illustration von aktuellen und zukünftigen Produkten, die die Welt der Elektromobilität prägen werden.

Als Pionier in der Elektromobilität verfügt die PIERER Mobility AG bereits seit 2014 über eine umfassende Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen über ihr gesamtes Markenportfolio, wie zum Beispiel das weltweit erfolgreiche KTM Freeride-E, die E-Mini Modelle und die breite E-Bike-Palette.

Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility AG: «Unsere Vision ist, dass der bestehende europäische Motorrad- und Rollermarkt in der kleinvolumigen Hubraumkategorie von 50 bis 125 cm3 (4 bis 11 kW) innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einem großen Teil im Niedrig-Volt-Bereich (48 Volt) elektrisch sein wird. Unser Team ist bereit, in der neuen Welt der Elektromobilität eine führende Rolle zu spielen.»

Das neue Kompetenzzentrum der PIERER Mobility AG in Anif bei Salzburg legt den Fokus voll und ganz auf die Elektromobilität und unterstreicht den massiven Ausbau der Infrastruktur und die Investitionen speziell in Forschung & Entwicklung.

Die ersten Fahrzeuge der innovativen Baureihe von Husqvarna Motorcycles werden im Rahmen der Sonderausstellung erstmalig vorgestellt: Das E-Pilen Konzept (8-kW-Motorrad), der Bltz Concept Stand-up-Roller und der Vektorr Conzept (4-kW-Roller).

Hubert Trunkenpolz, Vorstand der PIERER Mobility AG: «Die Ausstellung 'THE FUTURE OF ELECTRIC MOBILITY' bietet einen klaren Einblick in unsere Vision, die uns den Weg für die Zukunft weist. Mit der Entwicklung neuer Technologien und der Kompetenz unseres 30-jährigen Know-hows im motorisierten Zweirad-Geschäft haben wir ehrgeizige Ziele gesetzt, um unsere Position im Bereich der Elektromobilität weiter auszubauen. Alle unsere Marken werden über unsere etablierten Vertriebskanäle innovative und tolle Produkte anbieten, die den Wünschen unserer Kunden erfüllen werden.»

Stefan Pierer berichtete, der Vektorr-E-Roller werde 2022 bei den Händen stehen und im Bereich von 4000 bis 6000 Euro kosten. «Der Markt für motorisierte Fahrzeuge, die mit Elektro-Antrieb 70 bis 100 km zurücklegen können, wird weltweit bei ca. 600.000 Fahrzeugen liegen. In diesem Segment möchten wir in den nächsten fünf Jahren ein Drittel Marktanteil erringen.»