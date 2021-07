Pierer Mobility AG: E-Fahrrad-Fertigung in Bulgarien

Die PIERER Mobility AG gründet ein Joint Venture in Bulgarien mit der Firma MAXCOM für die E-Bike-Fertigung. Zweck ist die Erweiterung der Fahrrad- und E-Bike Produktionskapazität in Europa.

Die PIERER Mobility AG und Maxcom Ltd. haben heute entschieden, ein Joint Venture zu gründen, an dem jeder Partner zu 50 Prozent beteiligt ist. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt EUR 40 Millionen. Auf einem Areal von 130.000 Quadratmetern entsteht eine hochmoderne E-Bike Produktionsstätte. Es wird auch internationalen Zulieferern die Möglichkeit gegeben, Betriebsanlagen am Standort zu errichten. Die Inbetriebnahme ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant. Die jährliche Produktionskapazität beträgt rund 350.000 Stück.

Über die Maxcom Ltd.

Maxcom Ltd. ist einer der größten Fahrradhersteller in Osteuropa und Mitglied der MAXEUROPE-Gruppe in Bulgarien. 2001 wurden ihre Fahrräder offiziell in der EU eingeführt; seitdem werden über 95 Prozent ihrer OEM-Produkte an europäische Kunden verkauft.

Maxcom produziert bereits für die Pierer E-Bikes GmbH im Wesentlichen Bikes der Marken R RAYMON, zunehmend aber auch Husqvarna E-Bicycles.