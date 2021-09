Ducati: Tröpfchenweise Modellneuheiten

Ab dem Donnerstag, 30. September will Ducati auf seiner Homepage alle zwei Wochen eine Modellneuheit 2022 vorstellen. Ist das die endgültige Absage Ducatis an die Mailänder Motorradmesse?

Jeweils um 16.00 Uhr soll auf ducati.com eine Modellneuheit hergezeigt werden. Sechs solche virtuellen Neuheiten-Präsentationen sind geplant, und bereits deutet Ducati mit dem englischen Titel der Episoden an, um was für ein Modell es sich handeln könnte.

30. September: Your everdy wonder

14. Oktober: Mark your roots

28. Oktober: Rule all Mountains

11. November: A new Fighter in town

25. November: The evolution of Speed

9. Dezember: Dream Wilder – DesertX

Ducati macht kein Geheimnis daraus, dass in der letzten Episode die DesertX vorgestellt wird, die an der Mailänder Motorradmesse 2019 als Prototyp gezeigt wurde: Eine Reise-Enduro mit dem flüssigkeitsgekühlten V2 Testastretta mit 937 ccm und geländetauglichem Fahrwerk mit 21er Vorderrad.

Was an den anderen fünf Episoden gezeigt wird, ist nicht so ganz klar. Könnte «Evolution of Speed» bedeuten, dass die 2022er Modelle der Panigale V4 in Details weiterentwickelt sind? Und der neue Kämpfer in der Stadt, könnte der auf dem Motor und dem Fahrwerk der Panigale V2 aufbauen? Alle Berge beherrschen könnte die strassenorientierte Version der Multistrada (mit 17er Vorderrad), und an seine Wurzeln erinnert sich Ducati wohl mit einem Retro-Modell.

Was in dieser Ankündigung nicht erwähnt wird: Bislang hat sich Ducati nicht für die Motorradmesse Mailand vom 23. bis 28. November 2021 angemeldet. Das könnte man tatsächlich so interpretieren, dass der italienische Hersteller Ducati den 200 km kurzen Weg zur grössten europäischen Motorradmesse in Mailand scheut und seine Modellneuheiten stattdessen tröpfchenweise weltweit online präsentiert.