Kawasaki Z650RS: Neues Retro-Motorrad

Aus der Gerüchteküche blubberte schon vergangenen Herbst eine Retro-Kawasaki mit 650 ccm, die sich dann in Luft auflöste. Dieses Jahr könnte könnten sich die Gerüchte bewahrheiten..

Dass Kawasaki nach dem Erfolg der klassisch gestylten Z900RS ein ähnliches Motorrad mit dem 650er Zweizylindermotor auf die Räder stellen könnte, ist nicht allzu weit aus den Wolken gegriffen.

In einem nichtssagenden Video von Kawasaki mit dem Titel «Revolution is Coming» ist ein an einer Ampel sich unter Sonnenbrillen zuzwinkerndes Motorradfahrerpärchen zu sehen. Dass es sich dabei um den Teaser für das neue Retromotorrad handeln könnte, schliesst man allein aus der Bekleidung der beiden. Und aus den Rückspiegeln der Motorräder.

Kawasaki baut um den 650er Zweizylindermotor des Hauses ein Sportmotorrad, ein Naked Bike, eine Reise-Enduro und einen Cruiser. Da bietet es sich an, die Klassik-Baureihe, bestehend aus der Z900RS und der W800, nach unten abzurunden. Eventuell werden gar einzelne Bauteile der bestehenden Retro.Modelle für das neue Retromodell übernommen. Dass dieses Z560RS heissen könnte, ist reine Spekulation.

Eine Z650 gab es bei Kawasaki schon einmal, von 1976 - `83. Ein klassisches Motorrad als Ergänzung zu den damaligen Modellen mit 900 und 1000 ccm, angetrieben von einem luftgekühlten Reihenvierzylinder.