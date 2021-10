BMW Motorrad Days 2022 in Berlin

Langfristige Planung: Am 2. und 3. Juli 2022 finden die BMW Motorrad Days erstmalig in Berlin und unmittelbar im Anschluss an das Pure&Crafted Festival statt.

Nach zwei Jahren Pause – bedingt durch die Covid-19-Pandemie – lädt BMW Motorrad Fans und Freunde der Marke am 2. und 3. Juli 2022 wieder zu den BMW Motorrad Days ein. Diesmal im Sommergarten der Messe Berlin, unmittelbar im Anschluss an das Pure&Crafted Festival, das am 1. Juli 2022 an gleicher Stelle stattfindet und bei dem BMW Motorrad wieder als Initiator und Titelsponsor fungiert.

Aktuell hat die vierte Auflage des Berliner Pure&Crafted Festivals am 17. und 18. September 2021 bereits eindrucksvoll gezeigt, dass die neue Location im Herzen der City-West das Zeug dazu hat, nicht nur zur dauerhaften neuen Heimat für das Pure&Crafted Festival zu werden, sondern gleichzeitig auch perfekte Voraussetzungen für die BMW Motorrad Days bietet.

Dr. Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad: «Das neue Konzept basiert darauf, sich mit den BMW Motorrad Days langfristig am BMW Werksstandort Berlin zu etablieren und dabei Synergien mit dem bereits bekannten und bewährten Pure&Crafted Festival zu nutzen. Es handelt sich jedoch auch weiterhin um zwei getrennte und voneinander unabhängige Veranstaltungen: BMW Motorrad ist Partner und Sponsor des Pure&Crafted Festivals, während wir die BMW Motorrad Days, das weltweit größte Kunden-Event der Marke, selbst veranstalten.»

Am ersten Juli-Wochenende nächsten Jahres sorgt Pure&Crafted bereits am Freitag für Zauber, Charme und besondere Momente. Als einzigartiges Event begeistert das Festival mit einer unverwechselbaren Mischung aus Live Musik, Motorradkultur und New Heritage Lifestyle, bevor die BMW Motorrad Days am Samstag und Sonntag stattfinden.

Dann dreht sich wieder zwei Tage lang alles um BMW Motorrad, seine internationale Fangemeinde und den puren Spaß am Motorrad fahren. Neben Produktneuheiten, spektakulären Stunts, Motorsportprominenz, Probefahrtmöglichkeiten und vielem mehr erwartet die Gäste am neuen Veranstaltungsort aber vor allem wieder eines: die mittlerweile schon legendäre Partystimmung, garniert mit einem Schuss bayerischer Lebensart.

Obendrein lässt sich das Hinterland von Berlin mit dem Motorrad sowohl onroad wie auch offroad entdecken. So kann die Region im Rahmen von organisierten Touren mit ortskundigen Guides erkundet werden. Darüber hinaus steht auch 2022 wieder eine breite Auswahl an aktuellen BMW Motorrädern für Probefahrten bereit.