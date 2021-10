Ducati Multistrada V4 Pikes Peak: Die Sportlichste

170 PS aus dem V4-Motor, 17er Vorderrad, Einarmschwinge, Öhlins-Fahrwerk: Die sportlichste Ducati Multistrada soll sie sein, die V4 Pikes Peak.

In der Umsetzung einer Strategie der tröpfchenweisen Vorstellung von Modellneuheiten für 2022 zeigt Ducati die Multistrada V4 Pikes Peak. Die bislang drei Versionen der Multistrada V4 sind mit ihrem 19er Vorderrad überpotente Reise-Enduros, so ist die V4 Pikes Peak mit ihrem 17er Vorderrad eher eine reichlich motorisierte Supermoto. Dass eine solche Version kommt, wissen SPEEDWEEK-Leser schon seit Mitte Mai.

Der V4 mit 1158 ccm und 170 PS wurde unverändert von den bereits existierenden V4-Multistradas übernommen, ebenso die Bremsanlage mit 330er Scheiben und Monobloc-Zangen von Brembo. Neu an der Pikes Peak sind neben dem Design im Stil der Desmosedici GP21 das 17er Vorderrad und die Einarmschwinge. Am Monocoque-Alurahmen steht der Lenkkopfwinkel flacher (64,25° statt 65,5) als an der V4S, ebenso wurden Nachlauf und Radstand angepasst.

Nach der nun präsentierten Spitzenversion namens V4 Pikes Peak dürfte es das gleiche Motorrad später auch als weniger reichhaltig ausgestattete Basisversion geben. Bei der Pikes Peak richtet Ducati mit der grossen Kelle an: Etliche Karbonteile, Akrapovic-Auspuffanlage aus Titan und Karbon, zweifarbiger Sattel.

Auch technisch ist die Pikes Peak hochwertig ausgestattet: Die geschmiedeten Aluräder von Marchesini sind 2,7 kg leichter als jene der Multistrada V4S, insgesamt wurden auf die V4S 4 kg eingespart. Verbaut ist das semiaktive Ohlins-Fahrwerk Smart EC 2.0.

Neu an der V4 Pikes Peak ist der Race Riding Mode. Mit diesem greift der Drehzahlbegrenzer sanfter ein, um dem Fahrer ein Hochschalten zu ermöglichen, bevor die Leistung gekappt wird. Ebenso ermöglicht der Quickshifter im Race Riding Mode aggressiveres runterschalten. Dazu ist die Gasannahme im High Power Mode direkter.

Die V4 Pikes Peak ist zusätzlich mit Radar an Front und Heck, Abstands-Tempomat und Totwinkel-Warner ausgerüstet. Dazu wurden die Wheeliekontrolle und das Kurven-ABS weiter verfeinert.

Die Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ist ab Dezember 2021 erhältlich in Deutschland ab 27.990 Euro, in der Schweiz ab 29.690 Franken.