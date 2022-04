Norton-Besitzer Stuart Garner: 8 Monate Haft bedingt

Der frühere Norton-Besitzer Stuart Garner wurde am Donnerstag, 31. März, zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, bedingt erlassen auf zwei Jahre. Damit bestätigen sich die Befürchtungen Geschädigter.

Stuart Garner (53) bekannte sich schuldig der Vergehen gegen Pensionskassengelder-Investitionsvorschriften. Er errichtete 2012 uns 2013 drei Pensionskassen, deren einziger Verwalter er war und deren Einlagen er vollumfänglich in Norton investierte. Erlaubt gewesen wären nur fünf Prozent, die restlichen 95 Prozent hätte er in andere, sichere Anlagen investieren müssen.

Der damalige Norton-Besitzer Garner investierte aus diesen drei Pensionskassen rund 11 Mio. £ in Norton. Als Norton am 29. Januar 2020 zahlungsunfähig war, kam ans Tageslicht, dass das Vermögen der drei Pensionskassen nicht mehr vorhanden war. Kurz vor Weihnachten 2020 meldete Garner auch noch Privatinsolvenz an.

Der Pensionskassen-Ombudsmann verpflichtete Garner zur Rückzahlung von 17 Mio £ (Einlagen zuzüglich Zins und Untriebsentschädigung) an die Einleger der Pensionskassen. Eine Verpflichtung, der Garner wohl nicht nachkommen kann. 227 Leute verloren ihre Pensionskassengelder und müssen nun länger arbeiten als geplant oder ihren Lebensabend in ärmlicheren Verhältnissen verbringen als vorgesehen.

«Der wird zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt und weiterhin ein Luxusleben führen dank Vermögen, dass er rechtzeitig beiseite geschafft hat», ätze schon 2020 ein geprellter Pensionär. Das ist eine unbewiesene Behauptung. Garner sagt, er hätte, als er das Vermögen der Pensionskassen in Norton investierte, nicht gewusst, dass er etwas Ungesetzliches tue. Nun leide er gemäss seinem Anwalt «an einer ernsthaften mentalen Gesundheitskrise, muss Medikamente nehmen und braucht Hilfe».

Nicht nur Kleinsparer, die ihren Lebensabend finanziell absichern wollten, verloren ihr Geld. 2015 besuchte George Osborne, damals Schatzkanzler der Regierung von David Cameron, die Firma Norton. Mit den Worten «Es ist Teil unserer langfristigen Wirtschaftpolitik, erfolgreiche britische Marken wie Norton zu unterstützen», sagte Osborne vier Mio £ Wirtschaftshilfe für die Entwicklung neuer Modelle zu. Was genau mit diesem Geld gemacht wurde, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Auch die Luxus-Uhrenmarke Breitling wird wohl ungern an ihre Zusammenarbeit mit Garner und Norton erinnert.

Norton gehört heute dem indischen Motorradhersteller TVS und produziert in einem neu eingerichteten Werk in Solihull/England wieder auf Manufakturniveau.