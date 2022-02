Honda Hawk 11: Caferacer mit Motor der Africa Twin

An der Osaka Motorcycle Show am 19. März wird Honda die Hawk 11 vorstellen: Ein Cafe Racer mit Halbschalen-Verkleidung und dem 1100er Motor der Africa Twin.

Bislang ist uns in einem Video nur ein Blick auf die Halbschalen-Verkleidung gegönnt, wie sie zuletzt Triumph an die Speed Triple RR angebaut hat. Die Hawk 11 wird so etwas wie ein Neo-Klassiker mit modernen Details wie LED-Scheinwerfer und USD-Gabel.

Die Hawk 11 wird nach der Africa Twin, der CMX1100 Rebel und der NT1100 das vierte Modell mit Hondas 1100er Paralleltwin. Der leistet in der NT1100 102 PS bei 7500/min und 104 Nm bei 6250 und erfüllt damit die Wunschformel für ein schnelles Landstrassen-Motorrad, die da lautet: 100 PS, 100 Nm.

Zum Fahrwerk gibt es unterschiedliche Gerüchte. Naheliegend wäre, dass Honda das Fahrwerk der NT1100 weitgehend übernimmt und die Federwege von 150 mm leicht einkürzt. Das für gewöhnlich gut informierte japanische Magazin Young Machine veröffentlichte eine Zeichnung, auf der am Heck zwei klassische Federbeine zu sehen sind.

Ob dieses Motorrad auch in Europa mit der Bezeichnung «Hawk» für Falke auf den Markt kommt, wird sich weisen. In den USA und weiteren Märkten verwendete Honda die Zusatzbezeichnung Hawk erstmals 1977 für die CB400T und ab 1988 für die NT650, in Europa war sie nicht gebräuchlich.