Austrian Historic: Premiere am Red Bull Ring

In wenigen Wochen sind viele geschichtsträchtige Boliden unter dem Titel Austrian Historic am Red Bull Ring in Action zu sehen.

Die Königsklasse des historischen Motorsports gastiert von 10. bis 12. Juni 2022 erstmals in Österreich. Als Masters Historic Racing begeistert dieses Event seit Jahren mit spektakulären Serien für historische Rennautos.

In wenigen Wochen sind viele geschichtsträchtige Boliden unter dem Titel Austrian Historic am Red Bull Ring in Action zu sehen. Tickets gibt es zum Vorverkaufspreis unter www.redbullring.com sowie an den Tageskassen.

Von 10. bis 12. Juni ist der Red Bull Ring Schauplatz für die mit Spannung erwartete rot-weiß-rote Premiere des Austrian Historic. In einem in Österreich noch nie dagewesenen Format holt das Austrian Historic mit den Serien Masters Racing Legends, Masters Sports Car Legends, Masters Endurance Legends sowie mit den Masters Gentlemen Drivers ikonische Rennautos der Motorsport-Vergangenheit zurück in die Gegenwart.

In der Serie Masters Racing Legends gehen die Piloten in historischen F1-Boliden aus den Jahren 1966 bis 1985 an den Start. Ein Garant für Spannung und Action sind die Duelle in der Masters Sports Car Legends. Die Masters Endurance Legends beeindruckt mit Prototypen und GT-Rennwagen, die zwischen 1995 und einschließlich 2016 an den großen Langstreckenrennen an den wichtigsten Schauplätzen Europas teilgenommen haben.

Die Formel Vau, einst als wildeste Nachwuchsrennserie aller Zeiten bekannt, wird von der Historischen Formel Vau Europa fortgeführt und ist im Rahmen des Austrian Historic ebenfalls am Spielberg am Start.

Fahrer wie Dr. Helmut Marko, Niki Lauda, Dieter Quester und viele andere legten hier den Grundstein für ihre Karrieren. Erstmals am Red Bull Ring geben die Piloten der Lurani Trophy Gas, die Serie gilt in vielerlei Hinsicht als Vorläufer der heutigen Nachwuchsschmiede Formel 4.

Tickets für Spielberg – Zutritt zum Fahrerlager inkludiert. Tickets sind bis 10. Juni online zu Vorverkaufspreisen unter www.redbullring.com sowie vor Ort an der Tageskasse zu Normalpreisen erhältlich. Ticketbesitzer haben Zutritt zu allen geöffneten Tribünen und zum Fahrerlager.