Blitzsauberes Motorrad – dank neuen Motorex-Reinigern

Motorex präsentiert eine neue Generation der Reinigungs- und Pflegeporukte Clean & Care für Motorräder: Zwei Reiniger, ein Glanzspray und ein Konservierungsspray mit Langzeitschutz.

Den Motorradreiniger Moto Clean gibt es ab sofort in zwei Varianten: als Moto Clean Plus und Moto Clean Universal. Das besonders schnell wirkende Moto Clean Plus auf biologischer Basis ermöglicht mit seiner optimierten Power-Formel eine gründliche Reinigung des Motorrades. Moto Clean Plus ist sowohl pur als auch mit Wasser gemischt anwendbar. Mit dem stabilen Handzerstäuber lässt sich der Reiniger sparsam dosieren, wobei der hochwertige 360-Grad-Sprühkopf auch die Anwendung über Kopf ermöglicht.

Neu ist der Motorradreiniger Moto Clean Universal mit nicht ganz so extremer Reinigungskraft, speziell für die Reinigung von Offroad-Maschinen. Beide Reiniger sind boilogisch abbaubar und in der transparenten 1-Liter-Flasche und im 5-Liter-Nachfüllkanister erhältlich.

Das neue Glanzspray Moto Shine MS1 erzeugt nach der Fahrzeugreinigung ein perfektes Finish. Auf Lack, Kunststoff, Chrom und weiteren Oberflächen bildet es einen antistatischen Schutzfilm mit Abperleffekt und verleiht einen anhaltenden Glanz. Mit seiner staub- und schmutzabweisenden Wirkung eignet sich das Glanzspray auch hervorragend für Messe- und Showroom-Fahrzeuge.

Gegenüber dem Vorläufer Moto Shine hat sich die MS1-Variante in jeder Hinsicht weiterentwickelt. Statt der Handpumpe verteilt eine Spraydüse die Pflegeflüssigkeit noch feiner, zudem lässt sich das Spray jetzt auch über Kopf anwenden. Die optimierte Anwendung – erst auf einen Lappen sprühen und anschliessend verreiben – reduziert den Verbrauch aus der 0,5-Liter-Flasche.

Der Langzeitschutz Moto Protect wird mit neuer Rezeptur hergestellt, und ist nun biologisch abbaubar. Moto Protect verhindert hartnäckige Schmutzanhaftung, pflegt, konserviert und bewahrt somit die Oberflächen vor Staub und Schmutz. Es verdrängt Feuchtigkeit und schützt die behandelten Oberflächen durch einen feinen Ölfilm vor Korrosion. Die Handhabung ist einfach, da sich die Spraydose auch über Kopf einsetzen lässt. Erhältlich sind die neuen Saubermacher von Motorex im Fachhandel.