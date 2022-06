Für Kinder und Familien: Sommer in der KTM Motohall

Die KTM Motohall bietet im Sommer ein abwechslungsreiches Programm besonders für Kinder und sorgt für jede Menge Ferienspaß. Die Ausstellung hat von Juli bis September auch dienstags geöffnet.

Auf rund 10.000 Quadratmetern bietet die KTM Motohall in Mattighofen eine echte Erlebniswelt, in der Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Im Sommer gibt es besondere Angebote für Kinder – ein cooles Programm für heiße Tage:

Innovation Lab Sommer-Spezial

Die Workshops im Innovation Lab in der KTM Motohall finden das ganze Jahr über statt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Kinder erlernen dort auf spielerische Weise den Umgang mit modernen Design- und Produktionsprozessen und den dazugehörigen Werkzeugen – Löten, Doodeln und Designen inklusive.

Exklusiv in den Sommerferien werden den Kids in Spezial Workshops viele neue Eindrücke vermittelt. Tickets sind online auf ktm-motohall.com erhältlich.

Mit einem Rookie-Tour-Booklet können Kinder auf eigene Faust die KTM-Ausstellungswelt erkunden und verschiedene Aufgaben auf interaktiven Etappen lösen. Speziell in den Sommerferien erhält jedes Kind zum regulären Eintrittsticket ein gratis Rookie-Tour-Booklet dazu.

Museumswochenende für Familien

Am Samstag, den 16. Juli und Sonntag, den 17. Juli kommen Familien voll auf ihre Kosten. Die virtuelle Fahrt am X-Bow-Simulator ist für Kinder an diesem Wochenende frei.

Für all jene, die sich lieber auf echtem Untergrund bewähren möchten, stehen ganztägig die neuen elektrischen Laufräder KTM Electric Balance Bikes und die KTM Radical Kids Training Bikes zur Verfügung. Der Parcours mit einfachen Hindernissen lädt zum Rundendrehen ein.

Stützen und Helme inklusive. Für die kulinarische Verpflegung zwischendurch ist ebenso gesorgt. Nähere Infos unter ktm-motohall.com.

Der KTM Motohall «Orange Kids Day»

Neu ist auch der ganztags betreute Orange Kids Day für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren. Das gemeinsame Programm mit dem MSC Mattighofen lässt Kids in die KTM-Markenwelt eintauchen und bringt ihnen zudem spielerisch die Elektromobilität auf dem Zweirad näher. Der Spaß steht dabei an vorderster Stelle.

Der Orange Kids Day findet am 3. und 10. August 2022 jeweils von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr für maximal 24 Kinder pro Eventtag statt. Auf eine geführte Rookie-Tour in der KTM Motohall und einem Innovation Lab Workshop folgen betreute Schnupperkurse mit der KTM SX E-5 auf dem Übungsgelände in Sollern.

Verpflegung und Leihequipment inklusive. Ein Rundum-sorglos-Paket für 159 Euro. Nähere Infos und Tickets unter ktm-motohall.com.