Zontes baut Dreizylinder mit 1000 ccm - die Details

Schon vor einem Jahr hat der chinesische Hersteller Zontes angekündigt, einen Dreizylinder-Motorradmotor zu entwickeln. Nun gibt es erste Bilder.

Die Marke Zontes ist in Deutschland bekannt als Hersteller von 125er Motorrädern und liegt in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf Platz 6 der Marken-Zulassungsstatistik. Spitzenmodell ist die Zontes 125 G1/U, von der im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland 848 Stück neu zugelassen wurden. In Deutschland erfolgt der Vertrieb über die Firma Distribike, einer Tochterfirma des italienischen Herstellers Beta.

Mit dem Dreizylindermotor überspringt Zontes gewissermassen die Stufe des Zweizylindermotors, den chinesische Hersteller derzeit in ähnlicher Konfiguration in ihre hauptsächlich für den heimischen Markt bestimmten Motorräder einbauen.

Zontes will der Reihendreizylinder mit 650 und 1000 ccm anbieten. Bei den gezeigten Motorgehäusen liegen die Zylinderbohrungen so eng zusammen, dass eine weitere Aufstockung des Hubraums allenfalls noch mit Verlängerung des Hubs möglich wäre.

Der Motor funktioniert mit einem konventionellen Hubzapfenversatz von 120 Grad, gegen Vibrationen ist eine Ausgleichswelle verbaut. Der Zylinderkopf mit vier Ventilen pro Zylinder und zwei obenliegenden Nockenwellen ist soweit konventioneller Motorenbau.

Zontes berichtet von einem Drehzahllimit von 13.000/min und einer Verdichtung von 13.5:1. Kann sein, dass dieser hohen Verdichtungsangabe angedeutet wird, dass China klopffesteres Tankstellenbenzin hat als der Westen.

Ketzer fragen natürlich sogleich, welchen Motor Zontes wohl kopiert habe. Nun, der Motor der Triumph Street Triple sieht ziemlich anders aus, und auch zum Motor der Yamaha MT-09 lassen sich Unterschiede finden.