900 Motorräder von Bulldozer platt gemacht

In einer medienwirksamen Inszenierung in New York überrollte ein Bulldozer beschlagnahmte Motorräder und Quads. Ein Event, das jedes Jahr stattfindet.

Wer sich durchs Internet durch die Jahre zurückkämpft, stellt fest, dass in New York ähnliches jedes Jahr stattfindet, seit etwa fünf Jahren. Dieses Jahr inszenierten sich Eric Adams, Bürgermeister von New York, und Keechant Sewell, Leiterin der New Yorker Polizei, als hart durchgreifende Hüter der öffentlichen Ordnung.

Beim Plattwalz-Event am 21. Juni sagte Sewell, dass die Polizei in diesem Jahr bereits 2000 Motorräder und Quads beschlagnahmt hätte. Dass nicht verkehrstaugliche oder unversicherte Motorräder aus dem Verkehr gezogen werden müssen, ist klar. Aber vielleicht könnte man damit ja etwas Gescheiteres machen als sie an einer Pressekonferenz platt zu walzen.