Schon weiterverkauft: Steve McQueens Husqvarna

Eine 400er Husqvarna, die Schauspieler Steve McQueen gehörte, wurde zum fünften Mal weiterverkauft. Die Auktion endete bei 186.500 Dollar.

Der Film «On Any Sunday», erschienen 1971, beschreibt die amerikanische Motorradszene und ist so etwas wie das Ur-Video der Motorradwelt. Finanziert wurde das Epos von Schauspieler Steve McQueen, gefilmt hat Bruce Brown, der sich zuvor mit Filmen über die Subkultur der Surfer einen Namen gemacht hatte.

Klar, dass in diesem Film auch Steve McQueen selber vorkommt, und zwar im Sattel einer Husqvarna Motocross-Maschine mit 400 ccm und Baujahr 1970. Ebenfalls 1971 war Steve McQueen auf dem Titelbild des amerikanischen Magazins «Sports Illustrated», mit nacktem Oberkörper auf der gleichen Husqvarna, mit erhobenem Vorderrad.

Es war nicht ebendiese Husqvarna, die kürzlich im Rahmen einer Versteigerung durch das Auktionshaus Bonhams in Carmel (Kalifornien) für 186.500 Dollar von einem anonymen Bieter gekauft wurde, sondern eine der vier weiteren Gelände-Husqvarnas, die McQueen besass. Die Motocross-Maschine mit der Rahmen- und Motornummer MI3845 wurde angeboten «im Originalzustand, wie zuletzt von Steve McQueen gefahren».

Das schliesst eine mit Klebeband am vorderen Rahmenrohr befestigte Ersatz-Zündkerze und die Unterschrift des legendären amerikanischen Endurofahrers Bud Ekins auf dem Luftfiltergehäuse mit ein.

Diese Husqvarna wurde nach dem Tod von Steve McQueen im Jahre 1980 an einer Auktion in Las Vegas, an der Besitztümer von McQueen versteigert wurden, erstmals verkauft, damals für 4700 Dollar. Der letzte Besitzer erstand sie 2011 für 144.500 Dollar.

In der Schluss-Szene von «On Any Sunday» albern drei Motorradfahrer mit ihren Geländemaschinen am Strand herum. Die Szene mit Malcom Smith, Mert Lawwill und Steve McQueen wurde gedreht am Strand von Camp Pendleton nördlich von San Diego.

Camp Pendleton ist ein Trainingsgelände des Marine Corps und darum nicht öffentlich zugänglich. Die Filmcrew hatte eine Ausnahmegenehmigung, auf der nicht nur die Namen der Fahrer, sondern auch die Rahmennummern der verwendeten Motorräder aufgelistet sind. Deshalb weiss man, dass es sich, entgegen anderslautender Andeutungen, bei der nun weiterverkauften 400er Husqvarna nicht um die im Film verwendete Husqvarna handelt. Diese hat Rahmennummer MH1341 und wurde letztmals 2018 weiterverkauft, für 230.500 Dollar.