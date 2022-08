Christian Vossen: Neuer Motorrad-Chef bei Suzuki

Die Suzuki Deutschland GmbH gibt eine weitere personelle Änderung bekannt. Christian Vossen übernimmt als General Manager Sales & Marketing Motorcycle die Verantwortung für den Geschäftsbereich Motorrad.

Mit dem Wechsel an der Suzuki-Spitze folgt der 41-Jährige Christian Vossen auf Stefan Fleschhut, der diese Position zuletzt interimsmäßig innehatte und weiterhin als General Manager Sales & Marketing Marine fungiert. Beide berichten an Daniel Schnell, der als Deputy Managing Director das gesamte operative Geschäft des Importeurs verantwortet.

Als Motorradprofi verfügt Vossen über umfassende Marktkenntnisse in Deutschland und auf internationaler Ebene. In zentraler und subsidiärer Verantwortung war er für die Entwicklung der Handelsorganisationen von Triumph, BMW Motorrad und Ducati zuständig. Zuletzt leitete Vossen das Geschäft für MV Agusta in der DACH Region.

«Mit Christian Vossen begrüßen wir einen neuen Kollegen, von dessen umfangreicher nationaler und internationaler Motorrad-Expertise wir enorm profitieren werden, insbesondere im Bereich Händlernetzentwicklung. Zusammen mit den kommenden neuen Produkten wird ihm eine Schlüsselrolle zuteil, um unseren Marktanteil von zwei Prozent im Jahr 2021 mittelfristig auf vier Prozent zu steigern und unser großes Händlernetz zu stärken», erklärt Kazuyuki Yamashita, Geschäftsführer der Suzuki Deutschland GmbH.