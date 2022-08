CF Moto: 700CL-X jetzt auch als im Scrambler-Style

Auf Erprobungsfahrt: Nach der Heritage und der Sport hat CF Moto auf Basis der 700CL-X mit der ADV ein drittes Modell in Planung

Nach den Modellen 700CL-X Heritage und Sport ist eine dritte Variante in Planung, die 700CL-X ADV im derzeit angesagten Scrambler-Style. Die technischen Unterschiede sind gering.

Der in der Modellfamilie 700CL-X verwendete Motor mit 693 ccm basiert auf dem Zweizylinder der Kawasaki ER-6 mit 649 ccm, bei dem der Hub um 4 auf 64 mm verlängert wurde. In den Modellen 700CL-X Heritage und Sport leistet er 70 PS bei 8750/min und 61 Nm bei 6500/min unter Einhaltung von Euro 5. Der Motor und somit auch die Leistungsdaten der ADV-Version dürften identisch sein.

Das dürfte auch auf den unten offenen Brückenrahmen aus Stahl und die Federelemente von KYB zutreffen: Vorne eine USD-Gabel, hinten ein direkt an der Aluguss-Schwinge angelenktes Zentralfederbein, beide einstellbar. Variiert wird hingegen bei Rädern und Bremsen.

Die 700CL-X Sport ist ein Naked Bike mit 17er Rädern und Doppelscheibenbremse im Vorderrad. Die Heritage-Version begnügt sich mit einer Einscheibenbremse im Vorderrad mit 18 Zoll Durchmesser.

Die ADV-Version übernimmt die Einscheibenbremse, das Vorderrad wurd aber nochmals vergrössert auf 19 Zoll. Dazu sind, wie es sich für einen Scrambler geziemt, grobstollige Reifen und ein hochgelegter vorderer Kotflügel montiert, dazu gibt es (eventuell nur optional) einen kleinen Windabweiser über dem Rundinstrument und den höheren Lenker der Heritage.

Auf den ersten erhältlichen Bildern der ADV ist die Auspuffanlage unnötig tief und ungeschützt montiert, ebenso ist der nur 13 Liter fassende Tank der Strassenmodelle verbaut. Mit Preisen ab 6799 Euro sind die beiden Strassenmodelle mit 700 ccm preisgünstige Angebote.

CF Moto hat den Firmensitz in Hangzhou (am ostchinesischen Meer, 150 km südlich von Shanghai) und baut Motoren, komplette Motorräder und Quads. Dass CF Moto in der Lage ist, Motorräder nach westlichen Qualitätsstandards zu bauen, ist bewiesen: Seit 2020 baut CF Moto für KTM die 790er und 890er Modelle.