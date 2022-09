Honda: Neuer Zweizylindermotor für Hornet & Transalp

Honda lässt uns einen Blick erhaschen auf einen enorm kompakt gebauten Zweizylindermotor und verrät auch bereits dessen Leistungsdaten. Unklarheiten bleiben bei der Ventilsteuerung.

Einen Zweizylinder-Reihenmotor mit 750 ccm hat Honda ja schon seit 2012 im Programm: Den Motor, den Honda aktuell noch in die Reise-Enduro NC750X und in den Roller Forza 750 verbaut. Ein Motor mit weit nach vorn geneigter Zylinderbank, was nötig war, damit er 2012 auch im Roller NC700 Integra verbaut werden konnte. Nachteilig erzwingt diese Architektur beim Einbau in Motorräder lange Radstände oder eine der Traktion abträgliche kurze Schwinge.

Es ist kein Geheimnis, dass Honda plant, zwei Modelle wieder aufleben zu lassen: Den Streetfighter Hornet und die Reise-Enduro Transalp. Die Honda Hornet (Hornisse) gab es ab 1998 als CB600F, 2002 wurde ihr die Hornet CB900F Hornet zur Seite gestellt. Charakteristisch an diesen Naked Bikes waren Vierzylinder-Reihenmotoren und ans Heck hochgezogene Auspuffanlagen. Die Produktion der 900er wurde 2005 eingestellt, die 600er lief 2013 aus.

Noch viel länger verwendet Honda die Modellbezeichnung Transalp. Die erste XL600V Transalp kam 1987 auf den Markt. Nach mehreren Modellwechseln wurde 2012 die Produktion der XL700V Transalp eingestellt. Während der ganzen Bauzeit waren die Transalp-Modelle mit V2-Motoren ausgestattet.

Für diese beiden Modelle hält Honda den existierenden Zweizylinder-Reihenmotor (berechtigterweise) für ungeeignet, weshalb ein neuer, ungleich kompakterer Motor entwickelt wurde. Der kurzhubige Zweizylinder-Reihenmotor mit 755 ccm weist eine 270° gekröpfte Kurbelwelle auf. Vier Ventile pro Zylinder sind Stand der Technik. Für eine kompakte Bauweise erfolgt die Ventilsteuerung mit nur einer Nockenwelle. Honda verrät bereits die Leistungsdaten: 92 PS bei 9500/min und 75 Nm bei 7750/min.

Mit der Projektleitung bei der Entwicklung dieses Motors ist Fuyuki Hosokawa betraut, der unter anderem auch für die aktuelle CBR1000RR-R zuständig war. Im Pressetext schreibt Honda von einer Unicam-Ventilsteuerung. Dabei handelt es sich um eine spezielle Bauweise, die Honda erstmals 2002 an Viertakt-Motocrossmaschinen verwendete. Dabei betätigt eine obenliegende Nockenwelle über Tassenstössel direkt die Einlassventile, die Auslassventile werden über Kipphebel betätigt. Das ermöglicht scharfe Steuerzeiten an den Einlassventilen, baut aber kompakter als ein Zylinderkopf mit zwei obenliegenden Nockenwellen.

Ohne grosse Blamage-Gefahr kann man spekulieren, dass Honda an der Intermot (eher nicht) oder an der EICMA in Mailand (eher schon) die neuen Hornet und Transalp herzeigen wird, in die der nun gezeigte Motor eingebaut sein wird. Später könnten weitere Modelle mit diesem Motor folgen: Ein gemässigter Supersportler und eine Tourenmaschine.