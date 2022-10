KTM: Vertrieb von CFMoto in England und Irland

Die in China gefertigte CFMoto 800MT wird in England und Irland von KTM UK importiert und vertrieben

KTM und CFMoto intensivieren ihre Zusammenarbeit: KTM UK übernimmt den Vertrieb der chinesischen Motorräder der Marke CFMoto für der vereinigte Königreich und Irland.

Ein Geheimnis ist es nicht, wenngleich es KTM nicht bei jeder Gelegenheit betont: Die Mittelklasse-Motorräder von KTM, die Modelle mit dem Reihen-Zweizylinder mit früher 790 und heute 890 ccm, werden seit 2021 bei CFMoto in Hangzhou/China gefertigt. Schon zuvor, seit 2013, vertreibt CFMoto im Rahmen eines Joint Venture die Motorräder von KTM in China.

Mit dem gleichen Motor mit 790 ccm, wie er in den KTM-Modellen bis 2021 verbaut war, bietet CFMoto die 800MT an. Die komplett ausgestattete, etwas schwülstig anzuschauende Reise-Enduro wird in Deutschland ab 9.899 Euro angeboten. Die zuletzt für 12.795 Euro verkaufte Adventure 790 ist nicht mehr erhältlich, die 890 Adventure bietet KTM ab 13.849 Euro an.

Für die chinesische Polizei wird die CF1250J gefertigt, angetrieben vom LC8-V2, wie er auch in der KTM 1290 Super Duke eingebaut ist. Die Motorleistung müsste für Verfolgungsjagden gegen die in China weit verbreiteten Roller und Motorräder der unteren Hubraumklasse ausreichen.

Der bisherige UK-Importeur von CFMoto, die Firma mit dem klangvollen Namen Quadzilla, ist weiterhin für den Import und Vertrieb der Quads und ATVs von CFMoto zuständig.