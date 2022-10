KTM Motohall nach nur 3,5 Jahren ausgezeichnet

KTM Motohall in Mattighofen: Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel

Nach nur 3,5 Jahren seit der Eröffnung wurde die KTM Motohall in Mattighofen mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

Museen öffnen ein Tor in die Vergangenheit ebenso wie in die Zukunft. Sie sind Bildungseinrichtung, Wunderkammer und Erlebnisort. In Österreich gibt es 800 registrierte Museen. Nur knapp 300 davon sind Träger des Österreichischen Museumsgütesiegels (ÖMG).

Seit 12. Oktober 2022 zählt die KTM Motohall in Mattighofen zu diesem erlesenen Kreis. Im Rahmen der 33. Österreichischen Museumstage wurde im Wappensaal des Klagenfurter Landhauses der KTM Motohall mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

«Die KTM Motohall ist ein noch junges Museum. Dass wir dieses Gütesiegel bereits nach 3,5 Jahren Museumsbetrieb erhalten, ist eine große Ehre und zeigt, dass wir den Zeitgeist treffen», freut sich Eva Priewasser, Geschäftsführerin der KTM Motohall und betont: «Touristisch, wirtschaftlich und kulturell ist die KTM Erlebniswelt nicht mehr aus der Region wegzudenken. Dieses Siegel zeigt ganz klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Das Österreichische Museumsgütesiegel hebt seit 2002 besonders qualitätsvolle Museumsarbeit hervor. Dieses Gütesiegel wird jährlich von den beiden Verbänden ICOM Österreich und Museumsbund Österreich an Museen mit qualitativ hochstehender Arbeit vergeben. Zusammen mit der KTM Motohall wurden in diesem Jahr 39 weitere Museen ausgezeichnet.