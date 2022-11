Honda CMX1100T Rebel: Reise-Cruiser

Hochgezogener Auspuff und zwei klassische Federbeine hinten an der Honda CL500

Fix montierte Kunststoffkoffern an der Honda CMX1100T fürdas Gepäck bei Expeditionen ins Hinterland

An der Motorradmesse stellte Honda den Reise-Cruiser CMX100T Rebel und den Scrambler CL500 vor, beides Varianten bestehender Cruiser-Modelle.

In Hondas Modellprogramm ist ein einziger Cruiser der obenrem Hubraumklasse verblieben: Die CMX1100 Rebel. An der Motorradmesse Mailand stellte Honda eine Variante dieser Entschleunigungsmaschine vor, die CMX1100T Rebel. Damit sollen gemütlich Reisende glücklich werden. Die lenkerfest montierte Verkleidung bietet Windschutz, fix montierte Kunststoffkoffern Stauraum.

Angetrieben wird die CMX1100T von einem Zweizylinder-Reihenmotor mit 1100 ccm, wie er auch in der Reise-Enduro CRF1100L Africa Twin oder in der Tourenmaschine NT1100 verbaut wird. Für den Einsatz im Cruiser wurde die Leistung auf 87 PS bei 7000/min reduziert. Das maximale Drehmoment von 98 Nm liegt schon bei 4750/min an. Die CMX1100 Rebel ist erhältlich ab 11.160 Euro, der Preis der T-Version steht noch nicht fest.

Der gleichenorts enthüllte Scrambler Honda CL500 basiert nicht etwa auf der Reise-Enduro CB500X, sondern auf dem Cruiser CMX500. Durch die geänderten Radgrössen und die längeren Federelemente sind die Fahrwerksdaten nicht identisch. Der Scrambler rollt auf Gussfelgen der einigermassen geländetauglichen Dimensionen 19 und 17 Zoll. Die Federwege sind mit 150 und 145 mm kurioserweise üppiger als an der CB500X.

Der Motor ist praktisch unverändert vom Cruiser CMX500 übernommen und mit 48 PS bei 8500/min punktgenau für den Führerschein A2 ausgelegt. Mit einer Kurbelwellenkröpfung von 180° (anstelle der heute üblichen 270°) geht Honda bei seinem 500er Reihenzweizylinder einen eigenen Weg. Die Honda CL500 ist lieferbar in Blau, Orange und Mattschwarz, der Preis steht noch nicht fest.