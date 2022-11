Royal Enfield Super Meteor 650: Indisch Cruisen

Der indische Hersteller Royal Enfield erweitert sein Modellprogramm um ein drittes Modell mit dem 650er Zweizylindermotor. Es handelt sich um einen Cruiser für relaxtes fahren..

Von den bekannten Modellen Interceptor und Continental GT wird der luft-/oelgekühlte Zweizylindermotor nur leicht modifiziert übernommen. 47 PS bei 7250/min und 52 Nm bei 5650/min passen für eine Entschleunigungsmaschine, wie sie die Super Meteor 650 sein soll. Diese Leistungsangaben weichen in homöopathischen Nuancen von den Leistungsangaben der Continental GT ab.

Hingegen konstruierte Royal Enfield für die Super Meteor 650 ein neues Fahrwerk, das eine Sitzhöhe von 740 mm ermöglicht. Das 19er Vorderrad steckt in einer USD-Gabel mit 120 mm Federweg. Die hinteren Stereo-Federbeine belassen es bei 101 mm Federweg für das 16er Hinterrad.

Mit einem Gewicht von 241 kg mit zu 90 % gefülltem Tank hat die Super Meteor, verglichen mit der sportlichen Continental GT, um 29 kg zugelegt. Eine 320er Einzelscheibe mit Doppelkolbenzange verzögert das Vorderrad, am Hinterrad ist eine 300er Scheibe verbaut, ebenfalls mit Doppelkolbenzange.

Gebaut wird die Super Meteor 650 in einer Basisversion und als Tourer mit Windschutzscheibe, üppiger Sitzbank, Sturzbügeln und Seitenkoffern. Die Basisversion wird in fünf Farben, der Tourer in zwei Farben erhältlich sein. Der Preis steht noch nicht fest.