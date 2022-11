Voge 900DS: Loncin die BMW F850GS nach

Der chinesische Hersteller Loncin baut im Rahmen einer Partnerschaft den Zweizylindermotor der BMW F850GS, der F750GS und der F900R. Nun zeigt Loncin ein eigenes Motorrad mit diesem Motor.

Die Loncin Industrial Group hat ihren Sitz in Chongqing in Zentralchina und baut unter eigenem Namen Motorräder und Roller bis 250 ccm, Dreiräder für den Personen- und Gütertransport sowie Elektroroller, allesamt nicht für den europäischen Markt bestimmt. Für den Export in Märkte mit hohen Qualitätsansprüchen hat Loncin die Eigenmarke Voge kreiert.

In Deutschland umfasst das Modellprogramm von Voge bislang einen 350er Roller (basierend auf dem BMW-Roller C400GT), drei Naked Bikes und vier Reise-Enduros mit Hubräumen von 300 und 500 ccm.

Loncin hat seit mehr als 10 Jahren eine Partnerschaft mit BMW für den Bau von Motoren, zuerst die Einzylinder für die F650 und die F450X und seit 2018 die Motoren der BMW F850GS, der F700GS und der F900R. Seit 2019 existiert eine Partnerschaft auch mit MV Agusta, die sich bislang jedoch nicht in Motoren oder Modellen konkretisiert hat; den Motor der an der Motorradmesse präsentierten MV Agusta Lucky Explorer 5.5 baut QJ Motor, ansässig in Wenling/Zhejiang (430 km südlich von Shanghai am chinesischen Meer).

Damit kommen wir, spät, aber doch, zur Voge 900DS, von der ein Vorserienmodell auf dem Voge-Stand an der Motorradmesse Mailand stand. Es handelt sich klar um eine BMW F850GS im Voge-Design. Motor und Fahrwerk sind von den Teilen der BMW äusserlich nicht zu unterscheiden.

Ob Loncin BMW gar dreist in den Schatten stellt und in die Reise-Enduro 900DS grad den 900er Motor der F900R mit 105 PS bei 8000/min und 92 Nm bei 6500/min einbaut, gibt Loncin/Voge nicht bekannt und lässt sich bei äusserlicher Betrachtung des Zweizylinder-Reihenmotors auch nicht feststellen.

Zur Einordnung: Die Motorversion mit 853 ccm, welche Loncin zum Einbau in die F850GS liefert, hat die Leistungsdaten 95 PS bei 8250/min und 92 Nm bei 6250/min und darf deshalb auch als gedrosselte Version mit 48 PS gebaut und dann mit dem Führerschein A2 gefahren werden. Bekanntlich dürfen Motoren, die auf A2-konforme 48 PS gedrosselt werden, in der ungedrosselten Version maximal 95 PS leisten.

Produktionsstart, Markteinführung und Preis der Voge 900DS sind noch nicht bekannt. Konkurrent CF Moto verlangt für seine Reise-Enduro 800MT (mit dem KTM-Motor mit 790 ccm) 9899 Euro. Bliebe Voge mit der 900DS ebenfalls unter 10.000 Euro, ergäbe das zur BMW einen Preisvorteil von rund 2500 Euro. Bei soweit identischem Motor und Fahrwerk.

BMW hatte, wie auch KTM und Harley-Davidson, an der Mailänder Motorradmesse keinen Stand. Ob das ein Fehler war oder intelligente Kosteneinsparung, wird sich weisen. In die Lücke sprangen jedenfalls mit Handkuss chinesische Marken wie Voge, CF Moto, Benelli oder Kove.