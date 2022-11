McKlein Rallye Calendar 2023 – The Wider View

Farbenpracht in der schwedischen Nacht

Atemberaubende Szenen bei der Safari-Rallye, meterlange Staubwirbel, kunstvoll eingefangen, fast spürbar klirrende Kälte in Schnee und Eis – «The Wider View» ist erneut ein Rallye-Kalender der Extraklasse.

Selbst die grössten Formel-1-Stars sagen respektvoll: Keine andere Motorsport-Disziplin ist so vielseitig und spektakulär wie die Rallye-Weltmeisterschaft. Für den umwerfenden XXL-Kalender «McKlein Rally 2023 – The Wider View» hat die Bildredakton von Reinhard Klein und Colin McMaster ihre 25 aussergewöhnlichsten Motive zusammengestellt, um die ganze Schönheit der WM zu zeigen, welche im Extrem-Breitformat wunderbar zur Geltung kommt.

Und so gehen wir auf Weltreise, mit aufregenden Momenten auf Schotter, im Staub, auf Asphalt, im Schnee und auf Eis. In diesem Einklang aus Artisten am Lenkrad und Künstlern hinter der Kamera entstehen einzigartige Aufnahmen.

Superstar Sébastien Loeb tobt durch Kenia, vorbei an mässig beeindruckten Zebras. Wir sehen Oliver Solberg in herrlichem Gegenlicht mit ramponierten Wagen. Motto: Geht nicht gibt’s nicht.

Craig Breen rollt im Ford Puma bei untergehender Sonne heran, Ott Tanak stiebt auf Sardinien durch eine beachtliche Wasserpfütze, Esapekka Lappi zeigt in einer Nacht bei der Schweden-Rallye, dass der nordische Winter weit mehr Farben bietet als nur Weiss.

Thierry Neuville lässt in Finnland seinen Hyundai so fliegen, dass wir uns unweigerlich fragen, ob vom nächstgelegenen Tower überhaupt eine Startfreigabe vorlag. Kalle Rovanperä staubt sich durch ein getrocknetes Flussbett in Afrika, vom Toyota ist nicht mehr viel zu erkennen.

Auf fast einem Meter Breite sind beinahe jedes Staubkorn, jedes Wassertröpfchen und jeder Eiskristall zu sehen. «The Wider View» gilt unter Fans und Fachleuten als der beste Rallye-Kalender, und Ausgabe 2023 untermauert diesen tollen Ruf.





Das Wichtigste in Kürze

McKlein Rally Calendar 2023

Herausgeber: McKlein

Fotografie: McKlein

Format: 95 x 48 cm

Seitenzahl: 25

Fotos: 25 (2 Motive pro Monat zur Auswahl)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-44-3

Preis: 49 Euro



Erhältlich bei:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Köln

Deutschland

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Direkt bei www.rallyeandracing.com



Ebenfalls reizvoll, für die tägliche Portion Rallye auf dem Schreibtisch – der 2023 Desktop Rallye Kalender «History meets the Present», mit 56 Fotos aus mehr als 50 Jahren Rallye-Historie im Format 11,5 x 14 cm (ISBN 978-3-947156-46-7, für nur 12 Euro).