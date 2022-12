Marvin Fritz: Neben der EWC noch Kaffeevertrieb

Scheinbar hat der ehemalige IDM-Superbike-Pilot, der seit Jahren in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erfolgreich mit dem Team YART zusammenarbeitet, besonderen Gefallen an Kaffee gefunden.

Im Jahr 2016 konnte Marvin Fritz den Titel in der IDM Superbike einfahren. Das öffnete ihm endgültig die Tür zur Langstrecken-Weltmeisterschaft, in der er seit der Saison 2017 eine sichere Bank für Erfolge ist. Im Jahr 2020 schaffte er mit der der YART-Yamaha den Sprung auf Platz 2 der Endurance World Championship EWC. In der Saison 2022 kam neben der EWC auch noch eine Gaststart bei der Superbike-Weltmeisterschaft oben drauf.

Im April kommenden Jahres wird Fritz 30 Jahre alt und neben den Erfolgen auf der Rennstrecke arbeitet er aktuell an einem zweiten Standbein und das heißt Kaffee. «Wir haben unsere eigenen Kaffeebohnen für euch», erklärt Fritz gemeinsam mit Freundin und Geschäftspartnerin Nicole Haniková. «Nachdem wir mehr als 100 verschiedene Bohnen und Varianten ausprobiert hatten, fanden wir eine sehr leckere Mischung aus Bohnen aus Brasilien, Indien & Kolumbien für Espresso & Co.»

Vertrieben werden die Kaffeespezialitäten unter dem Namen Cafee No 7. «Cafee No7 ist eine neue Marke», erklärt Fritz, der auf der Rennstrecke seit Jahren mit der Startnummer 7 unterwegs ist, «mit dem Ziel, aus einer Leidenschaft etwas Einzigartiges zu schaffen – einen Espresso der auf der Rennstrecke und zu Hause, als Single Espresso oder im Cappuccino für Genuss sorgt.»